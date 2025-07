Fiat: il CEO Francois annuncia 3 nuovi modelli entro 18 mesi

Parlando con El Mundo in Spagna il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha confermato l’imminente debutto della nuova 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori. Inoltre il CEO ha pure annunciato che nel giro dei prossimi 18 mesi la casa torinese lancerà sul mercato tre nuovi modelli: un SUV, una fastback e un pickup di segmento C. Sempre secondo Francois questi tre modelli porteranno il brand italiano in una posizione che non occupava da molto tempo.

Entro 18 mesi in arrivo nella gamma di Fiat un SUV, una Fastback e un pickup

Francois ha dichiarato: “Entro la fine del 2025 avremo entrambe le versioni, elettrica e Mild Hybrid, e la nuova 500 Hybrid. Nel prossimo anno e mezzo avremo un SUV, una fastback e un pick-up di segmento C che porteranno Fiat in una posizione che non occupava da tempo. Saranno auto per un pubblico diverso in diverse regioni. Infatti, a quel punto, la nostra strategia per diventare un marchio globale sarà pienamente avviata. La Grande Panda è la prima Fiat globale dai tempi del Palio degli anni ’90: sarà venduta in Medio Oriente, Africa e Sud America. Con la piattaforma giusta e un design ispirato, possiamo raggiungere volumi di produzione molto elevati e guadagnare con un’auto di segmento B, cosa molto difficile.

Sebbene non sia entrato nel dettaglio i tre modelli di cui Francois parla dovrebbero essere la Pandissima o Giga Panda che dovrebbe debuttare nel corso di quest’anno. Si tratterà di un SUV di segmento C lungo circa 4,4 metri che arriverà sul mercato sia in versione a 5 posti che a 7 posti e che nascerà su piattaforma smart car. La sua produzione avverrà a Kenitra in Marocco.

La fastback dovrebbe essere l’auto soprannominata Fiat Panda Fastback, erede della fastback sudamericana che però sarà venduta in tutto il mondo, Europa compresa. Infine per quanto riguarda il pickup di segmento C si dovrebbe trattare dell’erede di Strada di cui vi abbiamo già parlato in passato che sarà venduta in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la Grande Panda Francois prevede che sarà venduta in circa 300 mila unità e che sarà prodotta in tre stabilimenti in Europa, Nord Africa e Sud America. In questo ultimo continente l’auto però potrebbe avere un nome diverso e forse si chiamerà nuova Fiat Argo. Per quanto riguarda invece Fiat Panda Francois ha confermato: “Continuerà ad essere prodotto e avrà un successore. Anche altri marchi Stellantis potrebbero produrre altri modelli di segmento A a Pomigliano. Spero che lo facciano”.