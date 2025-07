Fiat Titano: si aprono le vendite nel paese dove viene prodotto

Fiat Argentina inizia la commercializzazione di un nuovo prodotto: il Nuovo Fiat Titano. Prodotto nel Parco Industriale di Córdoba, questo nuovo modello rafforza l’impegno di Stellantis in Sud America, dove l’azienda mantiene la sua leadership ed è sempre più preparata a progettare, sviluppare e produrre le automobili più moderne della regione, espandendo il proprio business, riaffermando il valore dei suoi marchi iconici e, soprattutto, soddisfacendo le esigenze dei propri clienti.

Fiat Titano è dotato dell’affidabile e performante motore turbodiesel Multijet 2.2 da 200 CV

Il nuovo Fiat Titano presenta una linea robusta con cerchi in lega da 18″ diamantati, fari alogeni e a LED, fanali posteriori a LED e luci diurne a LED (DRL). Completano il look una griglia anteriore nera lucida con sezioni superiori e inferiori cromate, una protezione inferiore anteriore grigia divisa, maniglie delle portiere e specchietti laterali cromati. Completano il look barre San Antonio cromate, mancorrenti longitudinali sul tetto, pedane laterali in metallo e fendinebbia con cornici cromate a iniezione.

All’interno, la nuova Fiat Titano include climatizzatore automatico bizona, rivestimenti interni in pelle nera, dettagli interni e maniglie cromati, Keyless Entry ‘N Go e navigazione GPS offline. Tra le principali novità della gamma 2026 c’è il nuovo e moderno motore Multijet da 2,2 litri, abbinato a un nuovo cambio automatico a otto rapporti. Con questa combinazione, il Nuovo FIAT TITANO eroga 200 CV e 450 Nm di coppia, garantendo la potenza necessaria sia per il lavoro nei campi che per l’uso quotidiano in città.

In termini di trazione, il Nuovo Fiat Titano è dotato di trazione integrale e di un motore abbinato a un cambio automatico, che rende il SUV più economico, con consumi di 9,9 l/km in città e 10,8 l/km in autostrada. Questo valore include anche un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,9 secondi. Proseguendo con le novità meccaniche, il Nuovo Titano mette in risalto la taratura delle sospensioni, che assicurano comfort e stabilità sui terreni sconnessi, e il servosterzo elettrico, comune su tutta la gamma, che aumenta ulteriormente il comfort su diversi terreni e, soprattutto, in manovra.

In termini di sicurezza, il nuovo FIAT Titano introduce importanti novità. È dotato di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), che offrono funzioni come la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi e il cruise control adattivo, che aumentano la sicurezza di guida. Dispone inoltre di freni a disco sulle quattro ruote e di un sistema di trazione integrale permanente (AWD), che consente di passare dalla trazione posteriore (2H) a quella integrale (4WD), garantendo ottime prestazioni e maggiore sicurezza su qualsiasi tipo di superficie.

Le dotazioni di sicurezza includono un sistema a sei airbag, l’avviso di superamento involontario della corsia di marcia, il controllo automatico della velocità in discesa, il monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), il controllo elettronico della stabilità (ESP), l’assistenza alla partenza in salita, il controllo della trazione e l’assistenza alla frenata pre-collisione. È inoltre dotato di freni ABS con ripartitore elettronico della forza frenante (EBD), che garantiscono maggiore controllo e sicurezza in diverse condizioni di guida.

Il Nuovo Fiat Titano è dotato di un quadro strumenti a colori da 7 pollici e di un centro multimediale personalizzabile da 10 pollici per un facile accesso alle diverse impostazioni del veicolo. Dispone inoltre di una sezione off-road dedicata e di connettività wireless per smartphone con Apple CarPlay™ e Android Auto.

Proseguendo con l’unità centrale, la telecamera off-road a 360° con proiezione 3D è un elemento distintivo perché, oltre ad assistere il conducente nelle manovre di parcheggio, rileva automaticamente gli ostacoli durante la guida grazie alle quattro telecamere distribuite lungo l’esterno del veicolo. Questo ne garantisce l’idoneità ad affrontare qualsiasi terreno.

Il nuovo Fiat Titano vanta un’eccellente capacità del cassone e offre una protezione per il cassone su tutte le versioni. Tutte le versioni hanno una capacità di carico utile fino a 1.020 kg (passeggeri e carico inclusi) e una capacità di traino frenata fino a 3.500 kg (senza carico).

Con dimensioni generose e caratteristiche autentiche 4×4, come un’altezza da terra di 235 mm e angoli di attacco e uscita rispettivamente di 29° e 27°, il pick-up è ideale per terreni accidentati e per il trasporto di carichi pesanti. Impressionante, il Nuovo Titano misura 5.330 mm di lunghezza, 2.221 mm di larghezza (con specchietti retrovisori), 1.897 mm di altezza (con barre longitudinali) e ha un passo di 3.180 mm.