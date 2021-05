Fiat torna anche nel segmento D?

Nei prossimi anni la gamma di Fiat dovrebbe subire alcune interessanti modifiche con l’aggiunta di nuovi modelli e il ritorno in segmenti di mercato da cui la principale casa automobilistica italiana manca da un po’. Vi abbiamo già detto che Fiat tornerà nel segmento B con due modelli di cui uno sarà un B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme al nuovo SUV di Jeep su piattaforma CMP di PSA.

Fiat potrebbe fare ritorno anche nel segmento D del mercato con una erede di Freemont

Ma a quanto pare Fiat ha intenzione di espandersi anche in altri segmenti. Si parla del possibile ritorno nel segmento D del mercato dal quale la casa automobilistica di Torino manca dai tempi del SUV Fiat Freemont. Il maxi SUV di quasi 5 metri non ebbe all’epoca il successo sperato e dunque fu tolto dal mercato senza una nuova generazione.

Le cose però nel frattempo sono molto cambiate nel mercato con la voglia di SUV che è cresciuta a dismisura e sembra non fermarsi più. Dunque il possibile ritorno nel segmento D del mercato con un nuovo SUV erede di Fiat Freemont non sembra poi così impossibile. Anche in questo caso si potrebbero sfruttare le tecnologie del nuovo gruppo Stellantis e le economie di scala generate dalla condivisione di piattaforme e motori anche con altri grandi SUV di marchi facenti parte del gruppo guidato da Carlos Tavares.

Se una nuova Fiat Freemont o comunque un erede di questo modello torneranno in futuro a fare capolino nella gamma della principale casa automobilistica italiana lo sapremo quando finalmente il piano industriale di Stellantis per Fiat sarà svelato, cosa che dovrebbe accadere tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. Staremo a vedere in proposito che notizie arriveranno.

Fiat potrebbe fare ritorno anche nel segmento D del mercato con una erede di Freemont

Ti potrebbe interessare: La Fiat 500 Hybrid protagonista dell’ultimo video di Ermal Meta

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI