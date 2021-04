Dodge Durango SRT Hellcat protagonista in una delle prime recensioni | Video

Di recente abbiamo riportato che Dodge ha deciso di aumentare la produzione del Dodge Durango SRT Hellcat per il 2021 a causa della richiesta superiore alle aspettative. Questo perché il prestante SUV Hellcat a sette posti ha riscontrato un enorme successo in Nord America. Ciò è in parte dovuto al suo potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 720 CV di potenza e 874 nm di coppia massima.

Oltre a Doug DeMuro, anche i ragazzi di Throttle House hanno deciso di dire la propria sul performante veicolo della casa automobilistica statunitense. James e Thomas del noto canale YouTube hanno già avuto la possibilità di provare il Durango SRT Hellcat confrontandolo con altri due SUV ad alte prestazioni: Lamborghini Urus e Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Dodge Durango SRT Hellcat: ecco cosa ne pensano James e Thomas di Throttle House

Ad un certo punto della clip, il SUV a tre file viene testato nello scatto da 0 a 100 km/h e nel quarto di miglio, riuscendo a fissare tempi rispettivi di 3,3 secondi e 11,5 secondi. Oltre a questo, il Dodge Durango SRT Hellcat è stato portato in pista per mettere alla prova più nello specifico le sue performance.

Verso la fine della video recensione, i ragazzi di Throttle House ha fatto una completa analisi dell’esterno e dell’abitacolo, dove c’è anche una terza fila di sedili per ospitare due persone in più rispetto al normale. Ad ogni modo, è possibile scoprire maggiori informazioni sul potente Sport Utility Vehicle da 720 CV, cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

