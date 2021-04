Dodge Durango SRT Hellcat: il brand costruirà più esemplari

Il Dodge Durango SRT Hellcat 2021 è uno dei veicoli più attesi dell’ultimo decennio nella gamma di Dodge. Quando la casa automobilistica americana ha presentato la versione top di gamma del suo SUV a sette posti, ha dichiarato che avrebbe costruito soltanto 2000 esemplari in un solo anno di produzione per via di diversi fattori.

Dopo aver aperto gli ordini a novembre, il SUV ad alte prestazioni è andato sold out in pochissimo tempo. Dopo aver avviato la produzione a gennaio, il mese scorso sono partite le consegne alle concessionarie del brand statunitense. Tuttavia, sono emersi alcuni problemi.

Dodge Durango SRT Hellcat: la produzione del SUV a tre file aumenterà

Alcuni showroom che avevano venduto il Dodge Durango SRT Hellcat ai clienti nella fase di ordine, non hanno ottenuto alcuna assegnazione dei veicoli. Ciò ha causato problemi a coloro a cui era stata promessa un’unità del SUV a tre file.

Ora sembra che Dodge stia cercando di accontentare coloro che avevano preordinato il veicolo senza però riceverlo. Secondo DodgeGarage, la casa automobilistica americana aumenterà la produzione del Durango SRT Hellcat per soddisfare coloro che avevano acquistato il veicolo ma alla fine non lo hanno ricevuto per via delle poche unità disponibili.

Nel caso in cui una concessionaria abbia ancora un ordine nel sistema contrassegnato come “venduto”, Dodge aumenterà la produzione del veicolo per soddisfare queste richieste. Non è ancora chiaro quante unità aggiuntive verranno prodotte.

Bob Broderdorf, direttore di Dodge, ha detto: “Ogni volta che lanci un veicolo a produzione limitata e prevedi di costruire un numero inferiore di unità rispetto al numero delle concessionarie Dodge presenti in tutto il paese, rischi di lasciare molti clienti insoddisfatti. Mentre abbiamo finalizzato il piano di produzione per questo straordinario SUV, abbiamo trovato un modo per spostare alcuni motori HEMI Hellcat V8 da 6.2 litri da altri veicoli per garantire che ogni ‘ordine venduto’ nei nostri sistemi venga costruito. Non volevamo deludere questi clienti e volevamo trovare un modo per assicurarci che facessero parte della Brotherhood of Muscle“.

Vi ricordiamo che il Dodge Durango SRT Hellcat 2021 è equipaggiato con il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat capace di sviluppare una potenza di 720 CV e 874 nm di coppia massima per prestazioni di alto livello. Tutti coloro che acquistano il SUV ad alte prestazioni potranno trascorrere un’intera giornata presso la Bondurant High-Performance Driving School a Chandler, Arizona.

