Dodge Durango SRT Hellcat vs Grand Cherokee Trackhawk vs Urus: sfida fra tre super SUV

Solitamente, le drag race si svolgono fra due auto ma i ragazzi di Throttle House hanno deciso di inserire una terza vettura nell’ultima gara di accelerazione pubblicata su YouTube. In quest’occasione abbiamo a che fare con una sfida fra il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat, un Lamborghini Urus e una Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Oggi sul mercato sono disponibili tantissimi SUV ad alte prestazioni e in alcuni casi riescono ad eguagliare anche la potenza delle supercar. Molti potrebbero scegliere il Porsche Cayenne Turbo mentre altri l’Urus di Lamborghini ma in Nord America ci sono altri due modelli degni di nota: il Durango SRT Hellcat appena arrivato nelle concessionarie locali e la Grand Cherokee Trackhawk che ormai si è costruita una solida reputazione in questo ambito.

Dodge Durango SRT Hellcat: il SUV a tre file sfida una Grand Cherokee Trackhawk e un Urus

Mettendo a confronto le schede tecniche, i fan del Lamborghini Urus potrebbero iniziare a preoccuparsi. Il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri utilizzato sul SUV Hellcat di Dodge riesce a sviluppare ben 720 CV di potenza e 874 nm di coppia, rendendolo il modello più potente fra i tre.

La Jeep Grand Cherokee Trackhawk non è poi così lontana in quanto sotto il cofano c’è lo stesso propulsore e la stessa coppia ma appena 3 CV in meno rispetto al Durango. Nel frattempo, il SUV italiano monta un V8 biturbo da 4 litri che eroga 650 CV e 850 nm, quindi è il modello meno potente. Essendo degli Sport Utility Vehicle, tutti e tre dispongono della trazione integrale AWD.

Per quanto riguarda il peso, il Lamborghini Urus pesa 2197 kg, il che lo rende il più leggero fra i tre modelli poiché sia il Dodge Durango SRT Hellcat che la Grand Cherokee Trackhawk pesano oltre 2400 kg. Allo stesso tempo, l’Urus è anche più costoso. Dopo la galleria fotografica, trovate la drag race condotta dal canale Throttle House in cui scoprire il vincitore.

