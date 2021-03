Nuova Alfa Romeo Giulietta: sarà questo il suo aspetto?

Si parla tanto di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Dopo le parole del Presidente di Stellantis John Elkann, che ha ribadito che il suo gruppo investirà nei prossimi anni pesantemente su Alfa Romeo e Lancia, il ritorno di questa mitica vettura nella gamma della casa automobilistica del Biscione, insieme ad altri modelli, sembra sempre più probabile.

Dal web una nuova ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo Giulietta

Una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato sfruttando il pianale di PSA potendo così garantire allo storico marchio milanese un ruolo di rilievo in quell’importante segmento di mercato che ancora oggi in Europa è uno di quelli che va per la maggiore.

Qui vi mostriamo una nuova ipotesi stilistica di come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta se davvero Jean-Philippe Imparato e Carlos Tavares decideranno di riportare in vita nei prossimi anni un simile modello uscito di produzione alla fine dello scorso anno. Si tratta dell’ipotesi di LP Design che ha pubblicato questo render nella sua pagina Facebook. Fin da subito questa ipotesi ha suscitato grande entusiasmo tra i numerosi fan del Biscione. Infatti in molti si augurano che un simile modello possa tornare a far parte nei prossimi anni della gamma della casa automobilistica milanese.

In ogni caso, per il ritorno sul mercato di Alfa Romeo Giulietta ci vorrà ancora qualche anno. Infatti sempre che questo progetto venga ufficialmente confermato, è facile ipotizzare che dovremo aspettare almeno sino al 2024 per vedere una nuova Alfa Romeo Giulietta sul mercato. Tra l’altro quello è anche l’anno in cui dovrebbe arrivare il primo modello condiviso dai tre marchi premium di Stellantis: Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles. Qualcuno inizia a pensare che si possa trattare proprio di una segmento C. Staremo a vedere cosa accadrà.

