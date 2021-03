Nuova Alfa Romeo Giulietta: nuova ipotesi dal web

Si parla tanto di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Si vocifera infatti che nel piano di rilancio preparato da Carlos Tavares e da Jean-Philippe Imparato per Alfa Romeo possa trovare spazio anche un simile modello che potrebbe rappresentare una valida alternativa al SUV Tonale nel segmento C del mercato per la casa automobilistica del Biscione.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco l’ultimo render di LP Design

A settembre dovremmo finalmente sapere se davvero in futuro arriverà una nuova Alfa Romeo Giulietta. Se questo modello si farà nascerà su piattaforma di PSA e avrà sicuramente anche una versione completamente elettrica. Oggi vi mostriamo l’ultima ipotesi dal web che viene fatta a proposito del design dell’ipotetico futuro modello di Alfa Romeo. Si tratta di una creazione di LP Design non nuova a questi exploit. La vettura viene immaginata con un design fortemente ispirato a quello del SUV Alfa Romeo Tonale che del resto dovrebbe rappresentare il modello di riferimento per quanto concerne il design dei futuri modelli che lo storico marchio milanese dovrebbe portare nei prossimi anni sul mercato.

Le somiglianze principali con Alfa Romeo Tonale le notiamo in questo render nella parte anteriore della nuova Alfa Romeo Giulietta. Ovviamente si tratta di un mero esercizio stilistico e probabilmente sempre che la vettura si faccia sarà un po’ diversa. In ogni caso questo render dimostra che la voglia di una nuova Giulietta continua ad esserci nonostante il mercato sembri andare sempre più verso SUV e Crossover. Vedremo dunque quali sorprese ci riserverà in proposito il Biscione nei prossimi mesi.

