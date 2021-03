Jean-Philippe Imparato ha visitato il Cassino Plant e Pomigliano d’Arco

Il tour del nuovo CEO di Alfa Romeo verso la conoscenza del marchio del Biscione dice che dopo la visita a sorpresa presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, è il turno degli stabilimenti che permettono di approfondire l’idea della realtà produttiva concreta: Jean-Philippe Imparato si è infatti recato ieri presso gli stabilimenti di Cassino e di Pomigliano D’Arco.

An inspiring visit to our state-of-the-art @alfa_romeo plants in #Cassino and #Pomigliano the last 2 days. So impressive to see the passion of our teams for bringing quality and innovation to our customers, both present and future. #ProudlyAlfaRomeo pic.twitter.com/E9MIjGQqiv

— Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) March 4, 2021