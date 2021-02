Ferrari 812 Superfast N-Largo: Novitec ci mostra in video l’unica presente in Africa

Qui su ClubAlfa.it abbiamo parlato più volte di Novitec. Si tratta di una delle società di tuning tedesche più famose nel panorama automobilistico per via di diverse creazioni davvero particolari. All’interno del suo ampio portfolio di veicoli modificati, ci sono anche diversi modelli di Ferrari fra cui la più recente 812 GTS.

In questo articolo, però, parleremo ancora una volta della Ferrari 812 Superfast, dotata del body kit N-Largo sviluppato dal noto tuner. Abbiamo di fronte uno dei migliori risultati raggiunti fino ad ora da Novitec. Questo kit corpo è composto da pannelli e altre parti della carrozzeria (come l’alettone posteriore) realizzati in fibra di carbonio leggera. Inoltre, il body kit amplia la larghezza della supercar di Maranello di 140 mm.

Ferrari 812 Superfast N-Largo: ecco in azione l’unico esemplare presente in Africa

Il 21º episodio di The Supercar Diaries ha visto protagonista l’unica Ferrari 812 Superfast N-Largo by Novitec presente in Africa. Durante la presentazione, la società di tuning ha dichiarato di essere riuscita a vendere tutti e 18 gli esemplari prodotti della speciale vettura. Un risultato sicuramente interessante considerando che soltanto il body kit viene venduto a 150.000 euro.

Novitec ha creato anche un 19° esemplare davvero esclusivo con una carrozzeria rivestita completamente in fibra di carbonio a vista. Per scoprire maggiori dettagli sulla esclusiva Ferrari 812 Superfast N-Largo realizzata dal tuner tedesco, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

