Ferrari 812 Superfast N-Largo: prodotto il 19° esemplare in fibra di carbonio a vista | Video

Novitec è una società di tuning tedesca molto famosa nel settore automobilistico per via di diverse creazioni davvero particolari fatte partendo da auto di Ferrari, Maserati e Lamborghini. Alcuni sostengono che il body kit N-Largo in serie limitata utilizzato sulla Ferrari 812 Superfast sia uno dei migliori risultati raggiunti fino ad ora dal tuner.

Presentato per la prima volta la scorsa primavera, il body kit N-Largo di Novitec per la 812 Superfast è composto da pannelli e altre parti della carrozzeria (come lo spettacolare alettone posteriore) in fibra di carbonio leggera, oltre a vantare un aspetto davvero accattivante. In aggiunta a questo, il kit corpo amplia la larghezza della supercar di Maranello di 140 mm.

Ferrari 812 Superfast: Novitec realizza uno speciale esemplare one-off con body kit N-Largo

Secondo Bijon de Kock, conduttore e creature della serie Supercar Diaries trasmessa sul canale YouTube di Novitec, dalla presentazione la società di tuning è riuscita a vendere tutti e 18 esemplari della Ferrari 812 Superfast N-Largo. Niente male per un body kit che viene venduto a 150.000 euro.

Poiché fino ad ora il tuner non ha fatto una vera e propria presentazione del kit corpo, l’ultimo episodio pubblicato sulla piattaforma di Google ci mostra nello specifico come è fatto. Nella clip possiamo vedere anche un avvio del motore e un test di rumore usando un fonometro.

Inoltre, Novitec ha creato un 19° esemplare della Ferrari 812 Superfast N-Largo che completa la serie in edizione limitata con una carrozzeria rivestita completamente in fibra di carbonio a vista. È possibile vedere questo esemplare al minuto 16:25 e giustifica il costo aggiuntivo di circa 100.000 euro al prezzo normale del body kit.

