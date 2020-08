Ferrari 812 Superfast: in azione un esemplare con il body kit N-Largo di Novitec

L’attuale granturismo top di gamma del cavallino rampante è la Ferrari 812 Superfast. La vettura ad alte prestazioni, in produzione dal 2017, è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra dello stesso anno e si propone sul mercato come la diretta erede della F12berlinetta.

Rispetto a quest’ultima, la 812 Superfast porta con sé un design evoluto e una nuova parte tecnica. Sulla parte frontale troviamo dei nuovi fari a LED e delle prese d’aria sul cofano motore mentre sul retro ci sono quattro luci di forma circolare posizionate in parallelo ai quattro terminali di scarico e al diffusore in tinta con la carrozzeria.

Ferrari 812 Superfast: avvistato a Monaco un esemplare con body kit N-Lago di Novitec

Il bolide è stato progettato e sviluppato presso il Centro Stile Ferrari con un design ispirato al modello precedente, anche se prende alcuni spunti stilistici della GTC4Lusso. Sotto il cofano è presente il prestante motore F140 GA. Si tratta di un V12 da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min. Il propulsore è stato posizionato sulla parte anteriore, anche se la trazione è posteriore.

I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di circa 350 km/h. L’esemplare che trovate nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da ExoticCarspotters, è molto speciale in quanto è stato modificato da Novitec e ha ricevuto il body kit N-Largo.

La Ferrari 812 Superfast in questione è stata avvistata per le strade di Monaco con il suo impianto di scarico dotato di terminali dritti. Inutile dire che la supercar ora propone un rombo molto più rumoroso rispetto a quello originale. Per ascoltarlo vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.