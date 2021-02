Ferrari 812 GTS by Novitec: eccola in azione!

Un paio di giorni fa abbiamo parlato dell’ultima novità in casa Novitec. Si tratta di un nuovo kit sviluppato appositamente per la versione decappottabile della 812 Superfast: la Ferrari 812 GTS. Questo nuovo pacchetto porta più potenza, miglioramenti aerodinamici e nuovi cerchi con bloccaggio centrale.

In aggiunta, il motore V12 aspirato da 6.5 litri è stato modificato per produrre 840 CV di potenza (+40 CV) e 751 nm di coppia massima (+33 nm). Per raggiungere questi numeri, l’azienda di tuning ha aggiunto un catalizzatore sportivo e un impianto di scarico ad alte prestazioni composto da terminali da 110 mm e che volendo può essere ordinato anche con controllo attivo delle alette.

Ferrari 812 GTS: Novitec presenta in video la sua ultima creazione

Novitec ha integrato anche delle molle sportive che abbassano l’altezza da terra della 812 GTS di circa 35 mm. Non manca un sistema di regolazione idraulica dell’altezza per l’asse anteriore che lo solleva di circa 40 mm e lo abbassa automaticamente quando si supera la velocità di 80 km/h oppure manualmente sfruttando un apposito pulsante presente nell’abitacolo.

Come detto ad inizio articolo, la Ferrari 812 GTS by Novitec è dotata di esclusivi cerchi con bloccaggio centrale realizzati assieme a Vossen. Non mancano varie componenti in fibra di carbonio a vista che riducono la deportanza e migliorano il flusso d’aria complessivo.

Tutti questi aggiornamenti permettono ora alla scoperta di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 345 km/h. Oltre alle foto, Novitec ha pubblicato su YouTube un video dedicato interamente alla Ferrari 812 GTS con il nuovo kit. Lo trovate dopo la galleria fotografica.

