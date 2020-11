Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: ecco la probabile gamma di motori

C’è molto hype attorno ai prossimi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 dopo che la casa automobilistica americana ha presentato il Grand Wagoneer Concept il mese scorso a Detroit. Anche se il prototipo ci ha mostrato circa il 90% di ciò che possiamo aspettarci dal veicolo di serie, Jeep è rimasta in silenzio su quali propulsori dovrebbero equipaggiare i nuovi SUV.

Basato sulla piattaforma del Ram 1500, il nuovo Wagoneer dovrebbe essere fornito di serie con il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque che riesce a sviluppare una potenza complessiva di 309 CV e 365 nm di coppia massima.

Nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: la gamma delle motorizzazioni dovrebbe essere composta da tre propulsori

La tecnologia eTorque è abbinata a un pacco batterie da 48V che abilita la funzione di avvio/arresto rapido e senza interruzioni, la rigenerazione dell’energia frenante, l’aggiunta di coppia all’albero motore in determinate situazioni e per brevi periodi di tempo e una migliore reattività ed efficienza. Il sistema eTorque riesce ad aggiungere fino a 122 nm di coppia al sei cilindri.

Il secondo gruppo propulsore previsto per i Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer è il leggendario Hemi V8 da 5.7 litri. Secondo alcune fonti vicine a Mopar Insiders, l’otto cilindri sarà offerto come optional sul Wagoneer mentre come standard sul Jeep Grand Wagoneer.

L’Hemi da 5.7 litri dovrebbe essere proposto in due varianti: una con alternatore tradizionale e l’altra con sistema eTorque. Entrambe le versioni dovrebbero produrre 401 CV e 556 nm ma la variante eTorque aggiungerebbe fino a 176 nm. Sia il Pentastar che l’Hemi sono abbinati alle trasmissioni automatiche TorqueFlite a 8 rapporti.

Il terzo gruppo propulsore dovrebbe essere elettrificato. Mentre Jeep deve ancora rilasciare maggiori dettagli sulla versione ibrida plug-in, alcune caratteristiche sono state anticipate dal Jeep Grand Wagoneer Concept. Fonti affermano che il nuovo propulsore sarà il medesimo di quello adottato sulla Wrangler 4xe 2021.

Ciò significa il motore turbo GME-T4 a quattro cilindri da 2 litri, un generatore montato sul propulsore, la trasmissione automatica 8P75PH a 8 marce con un motore elettrico montato su di essa e un pacco batterie da 17 kWh in nichel-manganese-cobalto.

Il propulsore elettrificato consente alla Wrangler 4xe di produrre 380 CV e 637 nm di coppia. Infine, i Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 con motori Pentastar V6 ed Hemi V8 dovrebbero essere lanciati nel secondo trimestre del 2021 mentre la variante ibrida plug-in dovrebbe arrivare verso la fine del 2021 con il marchio 4xe.

