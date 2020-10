Jeep Grand Wagoneer 2022: nuove foto spia rivelano alcuni dettagli di produzione

Una nuova serie di foto spia dedicata alla prossima generazione del Jeep Grand Wagoneer ci conferma che il veicolo manterrà molte caratteristiche uniche che sono state mostrate in anteprima sul concept svelato il mese scorso.

A bordo di questo prototipo ci sono alcune parti mancanti come ad esempio l’illuminazione della griglia che ha fatto risaltare il concept. Troviamo anche un tradizionale tetto in metallo al posto dell’enorme pannello di vetro. Tuttavia, bisogna precisare che sicuramente la casa automobilistica americana proporrà diversi allestimenti per il suo SUV di lusso.

Jeep Grand Wagoneer: un nuovo prototipo camuffato immortalato in alcune foto spia

Grazie alle foto spia possiamo vedere una carrozzeria in posizione verticale, dei gruppi ottici anteriori e posteriori con luci a LED e delle ruote muscolose. Sembra che il nastro mimetico copra la barra luminosa che collega i fanali posteriori sinistro e destro.

I cerchi sembrano abbastanza grandi ma non allo stesso livello del set da 24″ installato sul concept. Purtroppo non possiamo ancora apprezzare gli interni del Jeep Grand Wagoneer di produzione ma la concept car era piena zeppa di display e rivestimenti in pelle e legno.

Considerando il segmento a cui si rivolgerà il veicolo, ci aspettiamo diverse tecnologie a bordo della versione di produzione. Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna idea del motore utilizzato su questo prototipo ma, dato che si basa sul Ram 1500, possiamo ipotizzare una gamma di propulsori composta da V6 e V8.

Scommettiamo anche che per il Jeep Grand Wagoneer di nuova generazione verrà utilizzata la tecnologia mild-hybrid eTorque e proposta anche una versione ibrida plug-in.

