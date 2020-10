Jeep Wagoneer 2022: ecco le ultime foto spia pubblicate online

Qualche settimana fa è stato immortalato in diverse foto spia un convoglio di prototipi del nuovo Jeep Wagoneer (WS) in America. È la prima volta che vedevamo il nuovo SUV, basato sul Ram 1500, in prova con poco camuffamento e pochi giorni dopo che Jeep ha presentato il Grand Wagoneer Concept a Detroit.

In questo articolo vi proponiamo gli utlimi scatti “rubati” condivisi in rete. Secondo alcune fonti vicine a Mopar Insiders, circa 90% del design complessivo del Jeep Grand Wagoneer Concept verrà trasferito al modello di produzione.

Jeep Wagoneer: la nuova generazione si mostra in nuove foto sempre in forma prototipale

La casa automobilistica americana ha dichiarato recentemente di non pensare ai nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer come singoli modelli ma come un vero e proprio portafolio di prodotti che ha l’obiettivo di offrire un’esperienza unica per il cliente.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, entrambi i modelli saranno offerti nelle varianti a passo corto e lungo. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci aspettiamo il Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema mild-hybrid eTorque, disponibile già sul Ram 1500, come propulsore d’accesso alla gamma. Questo è in grado di sviluppare una potenza di 309 CV e 365 nm di coppia massima.

Un gradino sopra dovremmo trovare l’Hemi V8 da 5.7 litri sempre con sistema eTorque che sviluppa 400 CV e 556 nm. Al posto di una versione diesel, il marchio di FCA prevede di proporre una variante ibrida plug-in sia del Jeep Wagoneer che del Grand Wagoneer.

Purtroppo Jeep non ha ancora rilasciato dettagli sul gruppo propulsore ibrido ma molto probabilmente sarà lo stesso di quello utilizzato sulla Wrangler 4xe. Si tratta del GME-T4 turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato a un pacco batterie e a due motori elettrici. Troviamo anche una trasmissione automatica a 8 rapporti. Sulla versione PHEV della Wrangler, tale powertrain riesce ad erogare 380 CV e 637 nm.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI