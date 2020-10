Nuovo Jeep Wagoneer: proseguono i test su strada del SUV | Foto spia

Un po’ di giorni fa vi abbiamo mostrato le prime foto spia del nuovo Jeep Wagoneer che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno assieme al fratello maggiore Grand Wagoneer.

Secondo alcune fonti, entrambi i SUV verranno offerti sul mercato nelle versioni a passo corto e lungo. Tuttavia, i modelli di produzione visti fino ad ora hanno avuto sempre un passo standard. Nonostante il pesante camuffamento, è possibile distinguere il nuovo Jeep Wagoneer dai fari.

Nuovo Jeep Wagoneer: la prossima generazione di SUV avvistata nuovamente in varie foto spia

L’ultima serie di foto spia rivela le caratteristiche standard del veicolo come i proiettori a LED con luci diurne sempre a LED. A differenza del Grand Wagoneer, che dovrebbe incorporare diverse parti cromate nella parte frontale, il Wagoneer 2022 dovrebbe avere più inserti in tinta con la carrozzeria, come è possibile vedere guardando il design della griglia a sette barre.

Entrambi i modelli saranno caratterizzati da fendinebbia a LED disposti nella zona inferiore del frontale e inoltre tutti i modelli dovrebbero avere la trazione integrale 4×4 con ganci traino che sul nuovo Wagoneer dovrebbero essere neri. Arrivando al tetto, purtroppo l’ultimo prototipo è stato pesantemente camuffato per poterne apprezzare il design ma possiamo ipotizzare delle barre dipinte di nero.

Sempre dagli scatti “rubati” possiamo vedere delle pedane laterali standard che sporgono ai lati del corpo del SUV. Molto probabilmente, la casa automobilistica americana potrebbe offrire delle pedane elettriche come optional.

Visto che il Grand Wagoneer costerà più di 100.000 dollari, il nuovo Jeep Wagoneer dovrebbe proporre più optional di base per mantenersi nella stessa fascia di prezzo di veicoli come il Ford Expedition e il GMC Yukon. A bordo del prototipo camuffato possiamo vedere degli pneumatici Nexen Roadian HTX all-season abbinati a dei cerchi a sei singole razze.

Passando al posteriore, le luci sembrano avere un alloggiamento rosso e una disposizione dei LED più standard mentre il Grand Wagoneer dovrebbe avere delle luci posteriori simili al concept. Un altro cambiamento riguarda il tergicristallo che sporge attraverso il vetro e la parte inferiore del lunotto. Entrambi i SUV del marchio di FCA avranno anche un diverso impianto di scarico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci aspettiamo l’Hemi V8 da 5.7 litri, il Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema mild-hybrid eTorque e una versione ibrida plug-in che però dovrebbe arrivare qualche mese dopo la presentazione del nuovo Jeep Wagoneer e del fratello maggiore Grand Wagoneer.

