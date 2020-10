Nuova Fiat Tipo: a breve il debutto

Fiat Tipo dovrebbe essere la nuova protagonista in casa Fiat dopo i lanci di Fiat Panda e della gamma completa di 500. La vettura sarà aggiornata per poter continuare ad essere competitiva sul mercato anche nei prossimi anni. L’auto riceverà una versione crossoverizzata che si chiamerà Tipo Cross e si caratterizzerà per la presenza di alcuni elementi tipici di un SUV come ruote rialzate parafanghi in plastica etc.

Debutto imminente per la nuova Fiat Tipo che sarà la prossima grande novità del marchio di Torino dopo Panda e 500

Fiat Tipo inoltre riceverà un leggero restyling sia nella carrozzeria che al suo interno. Qualche novità è attesa anche da un punto di vista tecnologico mentre per quanto concerne i motori la novità più importante sarà rappresentata dall’arrivo in gamma delle prime versioni elettrificate. Quanto al debutto questo inizialmente sarebbe dovuto avvenire ad ottobre. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali ma è quasi sicuro che il debutto di questo atteso modello avverrà entro la fine del 2020.

