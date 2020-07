Anche Fiat Tipo potrebbe trasformarsi in una famiglia di auto

Nel futuro di Fiat sembra proprio che ci sia spazio per il lancio di alcune famiglie di veicoli. Dopo che si è capito che nei prossimi anni Panda e 500 daranno origine a due diverse famiglie di vetture con almeno 3 o 4 modelli diversi, la stessa cosa potrebbe accadere anche con Fiat Tipo. Si dice che quando l’attuale generazione uscirà di produzione, questa possa venire sostituita non da una sola vettura ma da una gamma con auto in diversi segmenti di mercato.

Fiat Tipo darà origine con la sua prossima generazione ad una vera e propria famiglia di auto tra cui anche un Suv

Tra le vetture che comporranno la futura gamma di Fiat Tipo quasi certamente troverà spazio almeno un SUV. Questo dovrebbe essere un modello di grandi dimensioni forse di segmento D e potrebbe rappresentare la nuova top di gamma nel futuro della principale casa automobilistica italiana. Nel corso del 2021 a proposito delle nuove famiglie di Panda, 500 eTipo dovrebbero arrivare ulteriori dettagli. Nel frattempo ricordiamo che in autunno farà il suo debutto il restyling di Tipo che avrà come sua più grande novità il debutto della nuova versione Fiat Tipo Cross.

