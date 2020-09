Fiat Tipo Cross: entro fine anno il debutto

Fiat Tipo Cross è il nome della nuova variante a ruote alte della celebre berlina di segmento C della casa italiana. La vettura sarà lanciata entro fine anno e rappresenterà la novità più importante che arriverà con il restyling di metà carriera di Tipo. Questo modello infatti dovrebbe far aumentare di molto le vendite di Fiat nel segmento C del mercato in Europa.

Entro fine anno dovrebbe debuttare la nuova Fiat Tipo Cross

La Fiat Tipo Cross andrà a ricoprire il vuoto che presto sarà lasciato da 500L. Questo modello si distinguerà dal resto della gamma di Fiat Tipo per la presenza di alcune caratteristiche estetiche tipiche dei modelli off road come ad esempio le ruote rialzate da terra, protezioni ai bordi dei passaruota, i paraurti con skid di protezione e le barre portaoggetti presenti sul tetto. Anche questa versione di Tipo al pari delle altre sarà costruite in Turchia presso gli stabilimenti Tofas di Bursa.

Quanto finalmente sarà sul mercato la nuova Fiat Tipo Cross potrebbe dare fastidio a concorrenti del calibro di Ford Focus Active e KIA XCeed. Ancora nessuna notizia certa sui prezzi ma si presume che essi saranno in linea con quelli del resto della gamma di Tipo.

