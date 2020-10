DS Automobiles è main sponsor del 77° Open d’Italia di Golf

La 77ª edizione dell’Open d’Italia di Golf si terrà dal 22 al 25 ottobre presso lo Chervò Golf Club San Vigilio a Pozzolengo (in provincia di Brescia) e diventerà un palcoscenico privilegiato in quanto DS Automobiles mostrerà la sua gamma E-Tense.

La sigla E-Tense identifica la mobilità elettrificata secondo il brand francese e fino ad ora include la DS 3 Crossback E-Tense, la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 e la DS 9 E-Tense. I partecipanti agli Open d’Italia avranno l’opportunità di ammirare questi modelli come spettatori di eccezione ad ogni appuntamento.

DS Automobiles: la gamma E-Tense è protagonista all’Open d’Italia di Golf 2020

La DS 7 Crossback E-Tense 4×4 è la vettura ufficiale dell’evento di cui DS Automobiles sarà lo sponsor principale. Quest’ultima verrà utilizzata per accompagnare i giocatori sfruttando la modalità Zero Emission che garantisce fino a 58 km di autonomia con una singola ricarica.

La protagonista degli Open d’Italia sarà anche la DS 7 Crossback Louvre Special Edition realizzata in collaborazione con il museo parigino che apparirà in anteprima nazionale in occasione del 77º Open d’Italia di Golf.

La speciale edizione del SUV dispone del badge Louvre sul cofano motore, sul portellone posteriore e sulle portiere anteriori. Oltre a questo, abbiamo contorno dei finestrini, DS Wings, le barre del tetto e decorazioni delle luci posteriori dipinte in Gross Black. La DS 7 Crossback Louvre porta con sé anche una nuova versione dei cerchi Paris da 20”.

Infine, il SUV viene offerto con due motori ibridi plug-in da 300 e 225 CV. Il primo è abbinato alla trazione integrale mentre il secondo a quella a due ruote motrici. Le emissioni di CO2 prodotte sono comprese tra 36 e 38 g/km mentre i consumi di carburante sono inferiori a 1,7 l/100 km.

