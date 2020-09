DS 7 Crossback E-TENSE Louvre, nuova edizione speciale del SUV ibrido plug-in

DS Automobiles ha deciso di lanciare un’edizione speciale della DS 7 Crossback E-TENSE: la Louvre. La nuova edizione speciale che l’azienda ha lanciato della DS 7 Crossback E-TENSE si ispira a un simbolo della Francia importante come il Louvre. La vettura si caratterizza per la presenza di alcuni dettagli speciali, come il nuovo reticolo decorativo sulle calotte degli specchietti che riproduce la forma piramidale del grande museo francese. I cerchi in lega hanno un diametro di 20 pollici standard.

Sotto il cofano del SUV, i clienti possono scegliere tra le due versioni ibride plug-in disponibili, con un unico motore elettrico associato e una potenza massima di 225 CV o con la più potente e sportiva con due motori elettrici e 300 CV, uno dei quali nell’assale posteriore con trazione integrale a richiesta.

All’interno, la DS 7 Crossback E-TENSE Louvre non ha modifiche o miglioramenti nell’equipaggiamento, a parte lo stesso motivo decorativo a piramide all’interno delle prese d’aria, del cruscotto e del vano portaoggetti della console centrale. L’azienda ha inserito un sample digitale delle grandi opere custodite nel museo francese, premiando i proprietari con l’esclusiva card “Amis du Louvre” con accesso illimitato per un anno alla grande mostra francese o alla filiale del Louvre Abu Dhabi Museum negli Emirati Arabi Uniti.

