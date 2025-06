DS Automobiles: gara difficile a Giacarta, si pensa già al prossimo E-Prix

La dodicesima gara del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E non ha permesso a DS Automobiles di proseguire la sua impressionante serie di punti. Dopo la magnifica doppietta di Shanghai, i rappresentanti del marchio premium francese non hanno ottenuto il successo sul polverosissimo circuito della megalopoli indonesiana di Giacarta. Tuttavia, il potenziale c’era, come dimostra il miglior tempo fatto segnare da Maximilian Günther durante la prima sessione di prove libere.

Ottavo in griglia, Jean-Éric Vergne aveva una grande opportunità di conquistare punti preziosi questo sabato. Purtroppo, il francese ha toccato uno dei suoi rivali al quarto giro dopo aver frenato più bruscamente del previsto dai piloti davanti a lui. L’alettone anteriore è rimasto danneggiato e il due volte campione del mondo di Formula E ha dovuto rientrare ai box per riparare il danno. Partito dal fondo del gruppo, “JEV” è poi risalito al 16° posto.

Anche il suo compagno di squadra ha avuto un po’ di sfortuna al sesto giro. Mentre lottava per rientrare nella top 10, Maximilian Günther è stato spinto di lato nella polvere da un avversario prima di sbattere contro il muro con la parte posteriore sinistra della DS E-Tense FE25. Di conseguenza, il tedesco è stato costretto al ritiro pochi istanti dopo.

Al termine di questo fine settimana ricco di eventi, DS Pensk mantiene la terza posizione nella classifica Team e si impegna più che mai nella corsa al titolo di questo campionato. Tutti gli occhi sono già puntati su Berlino, dove il 12 e 13 luglio si disputeranno i round 13 e 14 della stagione.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: Nel motorsport, la realtà di una gara non è sempre uguale a quella successiva. Ci sono giornate magnifiche, come quelle vissute a Shanghai, e altre più difficili, come Giacarta. Oggi siamo delusi perché avevamo il ritmo dei migliori. Purtroppo non siamo riusciti a capitalizzarlo. È un vero peccato. La buona notizia è che siamo ancora terzi nella classifica Team. Anche i nostri diretti concorrenti hanno avuto difficoltà oggi. Ora dobbiamo concentrarci su Berlino. Mancano solo poche gare alla fine della stagione e dobbiamo assolutamente fare una buona prestazione.

Maximilian Günther: Questa gara non è stata all’altezza delle nostre aspettative, dato che avevamo mantenuto un ritmo eccellente durante la prima sessione di prove libere. Quindi, la prestazione è stata ancora una volta all’altezza. Purtroppo, abbiamo pagato il prezzo di una qualifica non proprio brillante. Ci siamo ritrovati piuttosto indietro sulla griglia di partenza. E poi, in gara siamo stati sfortunati, con il nostro ritiro. Detto questo, sono convinto che abbiamo le qualità e le capacità per riprenderci dopo questo weekend più complicato. Non vedo l’ora di dimostrarlo molto presto.

Jean-Eric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e 2019: È stata una gara davvero difficile per noi di DS Penske. Ho rotto l’ala anteriore all’inizio della gara, il che mi ha costretto a rientrare ai box per ripararla. Da quel momento in poi, le nostre possibilità di ottenere un buon risultato sono state compromesse, visto che abbiamo perso troppo tempo. Ora dobbiamo concentrarci di nuovo e concentrarci sulla prossima gara.