DS 3 Crossback E-Tense è in grado di recuperare fino al 25% di energia in frenata

La DS 3 Crossback E-Tense è uno degli ultimi SUV compatti annunciati dalla casa automobilistica francese. Questo modello porta con sé diversi vantaggi molto interessanti come ad esempio zero emissioni prodotte. Il tutto è accompagnato da una funzionalità davvero utile chiamata modalità Brake.

Grazie alla frenata rigenerativa, ad ogni decelerazione il veicolo recupera preziosa energia che la batteria immagazzina per un utilizzo successivo. Il software preposto a questa funzionalità deriva dalle tecnologie studiate da DS Performance nella preparazione della monoposto di Formula E.

DS 3 Crossback E-Tense: la modalità Brake permette di recuperare energia preziosa in fase di decelerazione

Tale caratteristica agisce come un freno motore, permettendo al veicolo di decelerare senza dover premere il pedale del freno. Secondo quanto affermato dal brand di PSA, questa modalità consente di recuperare fino al 25% di energia.

Un ulteriore beneficio è legato all’usura della componentistica dell’impianto frenante in quanto non bisogna ricorrere ai frequenti stop and go dell’uso urbano. Questa funzionalità, inoltre, permette di ridurre del 25-30% i costi di manutenzione a confronto con le versioni con motore a combustione interna.

La DS 3 Crossback E-Tense riesce ad offrire un nuovo piacere di guida, in grado di unire la sorprendente reattività del motore elettrico, che restituisce immediatamente l’intera coppia disponibile, e il vantaggio del recupero di energia che andrebbe persa.

