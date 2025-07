DS Automobiles ha continuato a crescere nella prima metà del 2025 in Germania

DS Automobiles ha continuato a crescere nella prima metà del 2025, in controtendenza rispetto al mercato. Mentre il mercato complessivo è diminuito del 4,7% secondo l’Autorità Federale Tedesca per i Trasporti (KBA), le nuove immatricolazioni del marchio sono aumentate del 6,7%, raggiungendo le 1.696 unità. Questo conferma DS Automobiles tra i primi 10 marchi premium in Germania. Con la DS N°8, completamente elettrica, e la nuova DS N°4, si prospetta un secondo semestre entusiasmante. Entrambi i modelli ampliano specificamente la gamma, offrendo maggiore varietà, autonomia e stile francese nel segmento premium tedesco.

In Germania DS Automobiles crescerà nella prima metà del 2025 in controtendenza rispetto al trend di mercato in calo

“Sebbene la crescita del mercato si sia in qualche modo normalizzata nel secondo trimestre, continuiamo a vedere uno sviluppo molto stabile per DS Automobiles. Il nostro costante sviluppo del marchio nel segmento premium sta dando i suoi frutti, soprattutto nel segmento business. Con i nuovi modelli DS N°8 e DS N°4, stiamo entrando in un’entusiasmante seconda metà dell’anno, in cui intendiamo espandere ulteriormente la nostra posizione sul mercato tedesco.”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania.

Nella prima metà del 2025, circa due terzi di tutte le nuove immatricolazioni di DS Automobiles in Germania hanno riguardato l’elegante e caratteristico SUV DS 7. Questo rende il modello il best-seller indiscusso del marchio: la DS 7 colpisce in particolare i clienti business per il suo comfort, le sue dotazioni e il suo stile.

La DS 4, il crossover compatto “Progettato a Parigi, Prodotto in Germania”, ha rappresentato circa un quarto delle nuove immatricolazioni. Il modello sta riscuotendo un crescente successo tra i clienti che apprezzano il design, la praticità quotidiana e l’innovazione tecnologica. L’elegante DS 3 completa il mix di modelli con circa il sette percento e, in quanto veicolo compatto premium, offre un’alternativa urbana con l’eleganza tipica del marchio.

Con i due nuovi modelli, DS N°8 e DS N°4, DS Automobiles si prepara a un secondo semestre entusiasmante. Entrambi i veicoli ampliano in modo specifico la gamma, concentrandosi sulla mobilità moderna, sull’autonomia elettrica e sulla competenza del design parigino.

La DS N°8 completamente elettrica segna una pietra miliare: con un’autonomia fino a 750 chilometri [consumo energetico DS N°8 FWD Long Range: 15,9-16,8 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2: A*] , produzione europea, batteria inclusa, e un chiaro focus su comfort, eleganza e tecnologia, il nuovo modello di punta stabilisce nuovi standard nel segmento premium. Le consegne inizieranno nell’autunno del 2025.

Contemporaneamente, la nuova DS N°4 arriverà presso le concessionarie tedesche questo autunno. Prodotta in Germania e progettata come un crossover elegante e compatto per l’uso quotidiano in città. Con le sue linee pulite e le sue caratteristiche moderne, completa idealmente la gamma e si rivolge specificamente a un target più giovane e attento al design. Entrambi i modelli affiancano la fortunata DS 7 e rafforzano la posizione del marchio come fornitore premium innovativo con radici europee, un design distintivo e una strategia modello orientata al cliente, sia per clienti privati ​​che aziendali.