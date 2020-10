DS 7 Crossback: annunciata la gamma per l’Italia

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore la gamma della DS 7 Crossback dedicata al mercato italiano. La line-up è costituita da quattro allestimenti chiamati Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+, senza dimenticare la versione speciale Louvre Limited Edition.

Disponibile ad un prezzo di partenza di 37.200 euro, le versioni Business e Grand Chic propongono di serie cerchi in lega Roma da 19″ mentre le varianti Performance Line e Performance Line+ vantano dei cerchi in lega Bejing da 19” e interni in alcantara.

DS 7 Crossback: si parte da 37.200 euro

L’allestimento Performance Line+ di nuova generazione porta sulla DS 7 Crossback telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, portellone posteriore elettrico, vano bagagli con pianale regolabile, orologio BRM R180, ricarica wireless per smartphone e sedili anteriori elettrici.

Troviamo poi sedili posteriori regolabili elettricamente, barre sul tetto in nero brillante, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e con funzione Memory e i sistemi Comfort Access, DS Sensorial Drive e DS Active Led Vision.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo SUV è disponibile in Italia con i propulsori PureTech a benzina e BlueHDi a gasolio. Nel primo caso abbiamo le versioni 1.2 da 130 CV e 1.6 da 180 o 225 CV mentre nel secondo le versioni 1.5 da 130 CV e 2.0 da 180 CV.

Tutti i propulsori disponibili per la DS 7 Crossback sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti. Infine, la gamma del SUV comprende anche le ibride plug-in E-Tense ed E-Tense 4×4 con potenze rispettive di 225 e 300 CV.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI