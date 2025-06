DS Automobiles pronta per l’11° round di Formula E questo fine settimana a Giacarta

Il 21 giugno andrà in scena un nuovo E-Prix a Giacarta, in Indonesia, che ospita per la terza volta una tappa del campionato ABB FIA Formula E dall’esordio della competizione. Il tracciato cittadino della vivace metropoli indonesiana, lungo 2,3 chilometri, si snoda nei pressi dello stadio internazionale e promette di essere ancora una volta il palcoscenico di una gara avvincente, ricca di colpi di scena, sorpassi spettacolari e sfide tecniche. L’evento rappresenta un ulteriore momento cruciale nella fase conclusiva della stagione, attirando l’attenzione di appassionati, media e addetti ai lavori da tutto il mondo. Anche DS Automobiles vi prenderà parte con propositi di confermare gli ottimi risultati fin qui raccolti.

Dopo la splendida doppietta ottenuta a Shanghai, il team DS Penske vuole confermare la sua ottima prestazione a Giacarta

Il Team DS Penske, attualmente terzo nella classifica provvisoria dopo la doppietta di Shanghai, punta a salire nuovamente sul podio e a consolidare la propria posizione nel gruppo di testa del campionato. Maximilian Günther è uno dei favoriti e, in qualità di poleman e vincitore della gara del 2023, conquisterà i primi posti su questo tracciato. Anche Jean-Éric Vergne, poleman e secondo classificato nella gara del 2022, avrà un ruolo da protagonista.

La gara si svolgerà il 21 giugno alle 10:00 CET (15:00 ora locale). “Dopo la doppietta di Shanghai, il team affronta l’E-Prix di Giacarta con una motivazione enorme! Abbiamo una DS E-TENSE FE25 potentissima e piloti talentuosi che sapranno trarne il massimo vantaggio. Con tutte queste carte in mano, sono fiducioso che potremo conquistare ancora una volta punti preziosi, “ ha dichiarato Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance.