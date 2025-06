DS Serenitè è la nuova garanzia speciale per tutte le auto della casa francese nel mercato di casa

DS Automobiles dimostra ancora una volta il suo impegno a supportare i clienti a lungo termine con il lancio di DS Serenitè in Francia. Questo programma include una garanzia speciale fino a 8 anni (inclusa la durata della garanzia iniziale del produttore), o 160.000 km, e una gamma di servizi.

Tutti i nuovi modelli DS Automobiles ordinati in Francia dal 1° giugno 2025 beneficeranno di DS Serenitè

DS Serenitè è disponibile per gli acquirenti di veicoli DS Automobiles dal 1° giugno 2025 , indipendentemente dalla motorizzazione scelta. Un tagliando effettuato presso la rete DS Automobiles dà diritto ad attivare questa speciale garanzia premium fino al tagliando successivo.

DS Serenitè può essere attivata gratuitamente dal cliente (entro il limite massimo sopra indicato) al momento della manutenzione periodica del proprio veicolo secondo il piano di manutenzione proposto dalla Marca, ovvero ogni 2 anni o 25.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo per i veicoli elettrici o ogni anno per i motori termici e ibridi (o secondo l’intervallo di percorrenza previsto per ciascun motore).

“Questa garanzia speciale completa la gamma di servizi premium che DS Automobiles sta implementando per offrire un’esperienza cliente senza stress. Queste nuove disposizioni riflettono anche la fiducia che riponiamo nella qualità, nell’affidabilità e nella durata dei nostri modelli”, ha dichiarato Alain Descat – Direttore di DS Automobiles in Francia.

Sui motori E-TENSE 100% elettrici, ogni manutenzione periodica effettuata presso la rete DS Automobiles attiva il programma di garanzia premium DS Serenitè per la durata fino alla manutenzione successiva (ovvero 2 anni o 25.000 km, fino a un massimo di 8 anni inclusa la garanzia iniziale del Costruttore o 160.000 km). DS Serenitè si aggiunge alla garanzia del Costruttore offerta sulle batterie, che è di 8 anni o 160.000 km. In questo modo, l’intero veicolo (motore elettrico, caricabatterie, gruppo propulsore, principali componenti elettrici e meccanici e sistema di infotainment) può essere coperto.

Sugli altri motori, termici, ibridi o ibridi plug-in, la garanzia premium speciale DS Serenitè si attiva automaticamente per un anno o per il chilometraggio specifico di ciascun motore dopo ogni manutenzione effettuata presso la rete DS Automobiles, fino a un massimo di 8 anni, inclusa la garanzia iniziale del Costruttore o 160.000 km. Copre i componenti principali (motore, cambio, trasmissione e gruppo propulsore) e il sistema di infotainment.

Tutti gli articoli coperti sono disponibili su richiesta presso DS Automobiles e sono elencati nelle condizioni generali del programma. Qualunque sia il tipo di motorizzazione, DS Serenity è completata da un’assistenza fin dal primo minuto di immobilizzazione (24 ore su 24, 7 giorni su 7 in 47 Paesi) e, se necessario, dalla messa a disposizione di un veicolo sostitutivo.

Oltre alla tranquillità d’uso, e in caso di rivendita dell’auto, la DS Serenitè avvantaggia il nuovo proprietario e diventa quindi un valido argomento di vendita. Dopo 4 anni di utilizzo, i veicoli DS Automobiles possono ancora beneficiare di questa speciale garanzia premium per un massimo di 4 anni, spesso superiori a 100.000 km (a seconda del chilometraggio effettivo del veicolo), alle condizioni sopra menzionate. Acquistare una DS usata significherà quindi una maggiore tranquillità, avendo a disposizione un veicolo che continuerà a beneficiare della speciale garanzia premium in Francia.