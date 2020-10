DS 7 Crossback: la Performance Line porta il massimo di eleganza e sportività sul SUV

DS Automobiles ha deciso di mettere in risalto le caratteristiche della DS 7 Crossback, in particolare l’allestimento Performance Line nella bellissima colorazione Bianco Assoluto Pastello. Tale versione vanta dei dettagli esclusivi e di cura artigianale sia per quanto riguarda la carrozzeria che per gli interni.

La DS 7 Crossback Performance Line è dotata di finiture nere per le cornici dei finestrini e i dettagli della carrozzeria, cerchi in lega neri da 19″ e altro ancora. Il frontale DS Wings è caratterizzato da una griglia inedita dettagliata come un diamante e dei gruppi ottici che riprendono i temi stilistici di DS E-Tense. Quelli anteriori dispongono della tecnologia Active Led Vision mentre quelli posteriori vantano un design molto particolare.

DS 7 Crossback: l’allestimento Performance Line si mostra in diverse foto ufficiali

A bordo della Crossback Performance Line il comfort è garantito dall’Active Scan Suspension. Troviamo poi tutti i vari dispositivi di ausilio alla guida per assicurare la massima sicurezza durante la marcia. Esempi sono i sistemi DS Connected Pilot, DS Park Pilot, DS Advanced Safety e DS Night Vision.

L’abitacolo del modello è caratterizzato da due ampi display da 12 pollici i quali consentono di sfruttare pienamente il supporto Apple CarPlay e Android Auto. In aggiunta, c’è un impianto audio realizzato in collaborazione con Focal.

Attraverso gli schermi è possibile conoscere diversi parametri del SUV come lo stato della vettura, la navigazione, la modalità di marcia e le informazioni da ausilio alla guida. Infine, il grande schermo centrale posto nella plancia della DS 7 Crossback Performance Line permette di personalizzare tutte le funzioni di bordo, dal suono alle connettività Wi-Fi e Bluetooth.

