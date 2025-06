Con la nuova DS N°8 cambiano le ambizioni del costruttore francese

Con l’arrivo sul mercato della nuova DS N°8 sembra essere mutato il concetto di ammiraglia per il costruttore francese ricadente nel cluster Premium di casa Stellantis. Le ambizioni sono altre adesso, a cominciare dalla necessità che DS Automobiles sia capace di diventare “l’unico marchio premium francese” così come ammesso da Xavier Peugeot che di del costruttore francese è CEO.

D’altronde va detto che sin dal momento del suo lancio sul mercato, fissato al 2014 dopo una prima parentesi in cui il marchio rimaneva essenzialmente legato a Citroën, DS Automobiles ha subito periodi fra alti e bassi; oggi, nella sua nazione di riferimento che è la madrepatria francese, DS vive un momento di crisi con un calo delle immatricolazioni di poco superiore al 27% durante i primi cinque mesi di quest’anno se rapportati allo stesso periodo dell’anno scorso. Oggi l’unica vera novità del marchio è proprio la nuova DS N°8, prodotta a Melfi sfruttando la piattaforma condivisa STLA Medium; la DS7 viene commercializzata infatti dal 2017, quindi la DS3 dal 2019, la DS9 dal 2020 (della quale rimangono le ultime unità in pronta consegna) quindi la DS4 dal 2021 recentemente rivista nel frontale e in alcuni dettagli interni e diventata DS N°4. Con la DS N°8 il costruttore vuole intraprendere una nuova via che passerà dall’arrivo di un nuovo modello, puntando quindi su tre nuovi lanci nel giro di 18 mesi (DS N°8, DS N°4 e un nuovo modello inedito, ndr).

La nuova DS N°8 diventerà la portabandiera del costruttore francese

Il ruolo di ammiraglia del marchio spetterà quindi proprio alla nuova DS N°8, ora che la DS9 è stata esclusa dalla gamma. Tale ruolo, nel breve contesto di attesa fra l’esclusione dal mercato della DS9 e l’arrivo della N°8, era stato ricoperto dalla DS7; il C-SUV rappresenta ancora oggi oltre la metà dei volumi di vendita complessivi del costruttore. Il dato la dice lunga sulla portata delle ambizioni che risiedono alle spalle della DS N°8.

La nuova ammiraglia del costruttore francese è entrata in produzione all’inizio del mese di aprile presso lo stabilimento italiano di Melfi, con le prime consegne che dovrebbero cominciare entro il prossimo autunno; le prime unità sono comunque apparse nei principali concessionari, rappresentando una valida opportunità per essere apprezzata dai potenziali acquirenti. Con questo nuovo modello, DS Automobiles guarda con maggiore peso alla transizione verso l’elettrico e alle vendite rivolte ai parchi auto aziendali. Allo stesso tempo è di questi giorni la notizia relativa al fatto che proprio la DS N°8, prevista inizialmente con soli propulsori elettrici, potrà facilmente beneficiare di unità ibride per meglio ottemperare alle richieste di mercato sempre più labili se rapportate all’elettrico. Secondo quanto ammesso da DS Automobiles, oggi il 95% degli ordini relativi alla nuova N°8 vanno alla Long Range a trazione anteriore da 245 cavalli di potenza con batteria da 97 kWh.