Maserati MC20: confermato il prezzo per l’Australia

Maserati ha confermato nelle scorse ore il prezzo della nuova Maserati MC20 dedicato al mercato australiano. In particolare, la prima supercar dopo 15 anni sarà disponibile all’acquisto in Australia a partire dal prossimo anno a un prezzo di 438.000 dollari australiani (260.307 euro).

Tuttavia, la casa automobilistica modenese ha dichiarato che gli esemplari previsti per il 2021 sono stati già tutti acquistati, quindi si dovrà attendere fino al 2022. La nuova MC20 è equipaggiata da un motore V6 biturbo montato centralmente, progettato e costruito internamente, conosciuto con il nome di Nettuno.

Maserati MC20: la nuova supercar V6 debutta anche nel mercato australiano

Secondo i dati ufficiali forniti dal marchio di FCA, il sei cilindri da 3 litri riesce a sviluppare una potenza di 630 CV e 730 nm di coppia massima. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

Maserati sostiene che la supercar riesce a scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 8,8 secondi. La velocità massima è invece di 325 km/h. Sotto la carrozzeria troviamo un telaio realizzato in fibra di carbonio, sviluppato e ingegnerizzato in collaborazione con Dallara. La Maserati MC20 riesce a proporre un peso a vuoto di circa 1500 kg.

Le particolari portiere con apertura a farfalla consentono l’accesso all’abitacolo a due posti, caratterizzato da funzionalità che esaltano il carattere sportivo del bolide V6. Oltre a questo, gli interni sono dotati di materiali di alta qualità come fibra di carbonio e alcantara. Presente anche un comodo specchietto retrovisore digitale montato sul parabrezza che mostra le immagini catturate dalla telecamera posteriore.

La MC20 è dotata di cerchi in lega da 20″ con pneumatici Bridgestone Potenza realizzati appositamente per essa. L’impianto frenante è caratterizzato da dischi forati da 380 mm con pinze a sei pistoncini nella parte anteriore e dischi forati da 350 mm con pinze a quattro pistoncini su quella posteriore.

Glen Sealey, COO di Maserati Australia e Nuova Zelanda, ha dichiarato: “La nuovissima MC20 segna il lancio di Maserati in una nuova era. Elegante e sportiva, efficiente e leggera: è una supercar straordinaria e una chiara dichiarazione di intenti. Siamo lieti di dare il benvenuto all’MC20 in Australia“. Le consegne delle prime Maserati MC20 destinate all’Australia sono previste nel terzo trimestre del 2021.

