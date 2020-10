Dodge lancia il nuovo video Family Motto con le sue ultime novità

Dodge ha pubblicato sui suoi canali social un nuovo video lungo 60 secondi chiamato Family Motto. Lo spot, che celebra il primo posto del marchio negli studi J.D. Power APEAL Study e J.D. Power Initial Quality Study, vede come protagonista il noto attore statunitense Gary Cole che riprende il suo ruolo di Reese Bobby dal film “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno” del 2006. La traccia musicale utilizzata nel filmato di 60 secondi è Shot in the Dark degli AC/DC.

Lo spot pubblicitario si apre intorno al 1981 nella contea di Talladega con Reese Bobby presente all’interno di un Dodge Durango SRT Hellcat 2021 mentre scambia due chiacchiere tramite walkie-talkie durante un inseguimento con il suo giovane figlio Ricky Bobby, che sembra guidare una Charger SRT Hellcat Redeye 2021. Ad un certo punto, Ricky Bobby chiama il suo migliore amico Cal Naughton Jr., alla guida di quella che sembra una Challenger SRT Super Stock.

Dodge: il nuovo video Family Motto celebra il successo del brand negli studi di J.D. Power

Olivier Francois, Chief Marketing Officer di FCA, ha dichiarato: “Nel nostro video di 60 secondi dovevamo rimanere fedeli al 100% allo spirito del film originale, comunicando allo stesso tempo il record dei primati del marchio Dodge. Il mantenimento dell’autenticità del marchio si è esteso oltre Sony Pictures, inclusa la nostra alleanza musicale con Columbia Records e AC/DC, oltre a Gary Cole che riprende il ruolo di Reese Bobby e al direttore della fotografia del film originale, Oliver Wood, coinvolto in questo progetto. Insieme, siamo stati in grado di realizzare questo epico sforzo creativo che celebra il primo posto di Dodge“.

Anche Tim Kuniskis, Global Head di Alfa Romeo e Head of Passenger Cars di Dodge, SRT, Chrysler e Fiat, ha commentato dicendo: “Dodge è onorato di essere il primo marchio nazionale a classificarsi al primo posto, non solo nello studio J.D. Power Initial Quality Study ma anche nello studio J.D. Power Consumer APEAL Study nello stesso anno”.

Kuniskis ha concluso dicendo: “Quest’anno Dodge lancerà tre muscle car da oltre 700 CV: la nuova Challenger SRT Super Stock, il Durango SRT Hellcat e la Charger SRT Hellcat Redeye, dimostrando che crediamo fermamente nel nostro nuovo Family Motto, ‘if you ain’t first, you’re last’ (se non sei il primo, sei l’ultimo)”.

