Fiat si distingue in otto categorie ai Clean Mobility Awards 2025

Fiat, leader in innovazione, tecnologia e prestazioni, è stata nuovamente premiata. Questa volta, il marchio si è aggiudicato il premio in otto categorie della terza edizione del Clean Mobility Award 2025, promosso dall’agenzia AutoInforme. Il premio premia i veicoli con il minor consumo energetico e il minor impatto ambientale, in base al marchio di efficienza INMETRO.

Fiat Pulse, Strada, Toro, Cronos, Scudo, Ducato e Fiorino si sono aggiudicati i premi nelle rispettive categorie

La Fiat Pulse, il primo SUV del marchio prodotto in Brasile e appena arrivato con tetto panoramico e altre importanti novità nella gamma 2026, è stata evidenziata in due categorie: “SUV flessibile entry-level” con motore 1.3 Firefly e “SUV ibrido leggero entry-level” con motore T200 Hybrid, che unisce prestazioni, efficienza, tecnologia e rapporto costi-benefici.

Nel segmento dei pick-up, il marchio si è distinto con due modelli: lo Strada, veicolo più venduto in Brasile per quattro anni consecutivi, ha vinto nella categoria “Small flex pickup”, mentre il Toro, ulteriormente potenziato a inizio anno con l’arrivo del nuovo motore MultiJet 2.2 Turbodiesel, si è aggiudicato il premio nella categoria “Compact diesel pickup”. Nella categoria “Compact sedan above 1.0 flex”, il premio è andato alla Fiat Cronos, modello che ha ottenuto un nuovo design, diventando ancora più sofisticato nella gamma 2026.

Tra i veicoli commerciali, il marchio si è distinto con tre modelli. Nella categoria “Commercial flex”, il Fiorino, modello che è il più venduto nel suo segmento, è stato il grande vincitore. Lo Scudo, modello disponibile nelle versioni Cargo e Multi, che ha recentemente ricevuto un nuovo motore turbodiesel 2.2, si è aggiudicato il premio nella categoria “Commercial diesel fino a 2.0”. Nella categoria “Commercial diesel oltre 2.0”, Fiat ha vinto con il Ducato, un modello che nella gamma 2026 è diventato più efficiente, economico e versatile con l’arrivo di nuove motorizzazioni, design e dotazioni di comfort.