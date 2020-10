Dodge Challenger SRT Super Stock verrà prodotta in soli 200 esemplari per il 2020

A differenza della Demon, la nuova Dodge Challenger SRT Super Stock non sarà limitata a soli 3300 esemplari e un model year. Tuttavia, la casa automobilistica americana non ha tempo a sufficienza per costruire molte unità per il 2020. Ciò significa che il primo model year della Super Stock sarà davvero raro.

Parlando con Motor Trend, un portavoce dell’azienda ha dichiarato che la produzione complessiva della top di gamma della muscle car è stimata a circa 200 esemplari per quest’anno. Purtroppo il dirigente non ha menzionato se sono stati già tutti acquistati ma per fortuna ci sarà il 2021 in cui sicuramente verranno costruite molte altre unità presso lo stabilimento di Brampton, nell’Ontario.

Dodge Challenger SRT Super Stock: tutti gli esemplari prodotti per quest’anno potrebbero essere stati già venduti

Al momento è difficile stimare se la Dodge Challenger SRT Super Stock 2020 sarà più preziosa sul mercato dell’usato rispetto al modello 2021. In ogni caso, il marchio di FCA ha chiarito che i motori V8 non potranno andare avanti senza l’elettrificazione, il che significa che la Challenger di prossima generazione sarà più efficiente e potente.

In un recente articolo abbiamo visto alcune delle differenze tra la Super Stock e la Demon. Diciamo che questa vettura può essere considerata un misto fra la Redeye e la Demon. Il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri riesce a sviluppare una potenza di 818 CV, uno in meno rispetto all’iconica muscle car del 2018. Inoltre, abbiamo una coppia massima pari a 959 nm.

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica americana, la Dodge Challenger SRT Super Stock è capace di scattare da 0 a 96 km/h in 3,25 secondi mentre il quarto di miglio viene completato in 10,5 secondi utilizzando degli pneumatici Nitto NT05R progettati appositamente per le drag race.

