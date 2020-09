Maserati MC20: la nuova sportiva da 630 CV è ufficiale

La nuova era di Maserati viene inaugurata con la presentazione della nuova Maserati MC20. La nuova sportiva, dotata dell’inedito motore Nettuno, un sei cilindri a V in posizione centrale, segna l’inizio del nuovo corso del marchio italiano. Dopo le difficoltà del recente passato, Maserati si prepara ad una trasformazione completa ed ad un rinnovamento dell’intera gamma.

La nuova Maserati MC20 va ad incarnare l’anima sportiva del marchio, proponendo prestazioni di livello assoluto ed un comparto tecnico che unisce tradizione, sportività e rinnovamento. La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Modena e diventerà parte integrante della gamma del marchio. Non si tratta, infatti, di un’edizione limitata.

La nuova MC20 potrà contare su volumi di produzione significativi, in rapporto a quello che è il suo segmento di mercato. In futuro, la vettura arriverà anche in versione cabrio (il lancio dovrebbe avvenire già nel corso del prossimo anno) ed anche in una variante con motorizzazione elettrica. Sia la versione cabrio che quella elettrica sono state confermate ufficialmente da Maserati in fase di presentazione.

Nel frattempo, però, la nuova MC20 proporrà una soluzione “tradizionale” con il nuovo V6 Nettuno che rappresenta il vero cuore del progetto.

Maserati MC20: il video integrale della presentazione

La nuova Maserati MC20 è stata svelata nel corso dell’evento “MMXX Time to be audacious”. In primo momento, la vettura avrebbe dovuto fare il suo debutto nel corso del mese di maggio. Il lancio è stato poi posticipato a settembre per via dell’emergenza Covid. La nuova sportiva si prepara ora all’avvio della produzione ed al successivo debutto sul mercato.

Ecco il video integrale della presentazione della nuova Maserati MC20, appena svelata ufficialmente dalla casa italiana.

Prestazioni al top

La nuova Maserati MC20 punta ad offrire un comparto tecnico senza alcun compromesso. La nuova vettura rappresenta il vertice della gamma Maserati e incarna al massimo la sportività del marchio. Sotto al cofano, come anticipato in precedenza, c’è il nuovo 3.0 V6 Nettuno. Il motore era stato svelato già alcuni mesi fa ed arriverà anche su altri modelli della casa italiana.

La nuova sportiva del Tridente può contare su di una potenza massima di 630 CV, disponibili a 7500 rpm, e su di una coppia massima di 730 Nm, disponibile tra 3000 e 5500 rpm. Il motore è abbinato ad un cambio automatico DCT ad 8 rapporti. Come facilmente prevedibile, il motore è in grado di offrire prestazioni di livello assoluto che pongono la nuova MC20 tra le supercar più interessanti del mercato.

La vettura impiega meno di 2.9 secondi per coprire il tratto 0-100 km/h mentre ha bisogno di meno di 8.8 secondi per completare lo 0-200 km/h. La velocità massima è pari a 325 km/h. Lo spazio di frenata (da 100 km/h a 0 km/h) è inferiore ai 33 metri. Il coefficiente aerodinamico Cx è inferiore a 0.38. Per quanto riguarda i consumi, nel ciclo combinato, la vettura registra un consumo di 11,6 litri per ogni 100 chilometri con emissioni di 262 grammi di CO2 al chilometro.

La nuova Maserati MC20 presenta dimensioni pari a 4,669 x 1,965 x 1,221 mm con un passo di 2,700 mm. La massa complessiva della nuova sportiva sarà inferiore a 1500 chilogrammi (il dato preciso non è ancora stato rivelato).

Produzione, apertura ordini e prezzi

Maserati ha annunciato che la produzione della nuova Maserati MC20 prenderà il via entro la fine del 2020 (in leggero ritardo rispetto alle attese a causa dell’emergenza sanitaria di questi mesi). La vettura sarà disponibile per i clienti a brevissimo. Già a partire dalla giornata di domani, infatti, la nuova sportiva della casa del Tridente sarà ordinabile.

Per il lancio, la nuova MC20 sarà disponibile in sei diverse colorazioni (Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma e Grigio Mistero). Queste livree sono esclusive per la sportiva del Tridente e sono state progettate con l’obiettivo di essere un forte riferimento al made in Italy, all’italianità e al territorio.

Per il momento, Maserati non ha ancora rivelato il prezzo della sua sportiva. A margine della presentazione è stato confermato che la MC20 si collocherà nella fascia di prezzo tra i 200 ed i 300 mila Euro, ben al di sopra quindi del resto della gamma del Tridente. Maggiori dettagli sulla nuova MC20 arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.