Maserati Quattroporte e Levante S Zegna Pelletessuta sbarcano negli Stati Uniti

Maserati ha deciso di iniziare le vendite presso le concessionarie statunitensi delle esclusive Maserati Quattroporte e Levante Zegna Pelletessuta in soli 100 esemplari.

Disponibili nelle versioni S, entrambe le vetture sono limitate a 50 unità ciascuna e sono dotate di un rivestimento speciale offerto in esclusiva da Maserati e Zegna. Con il nome di Pelletessuta, il materiale fonde nuove e vecchie tecnologie per gli interni dei due veicoli.

Maserati Levante S Zegna Pelletessuta

Maserati Quattroporte e Levante S Zegna Pelletessuta: solo 100 esemplari per le due esclusive auto

La casa automobilistica modenese ha spiegato che questo materiale utilizza delle sottili strisce di pelle nappa al posto dei filati di tessuto. Queste vengono intrecciate seguendo il metodo tradizionale di tessitura del tessuto per poter ottenere questo risultato. Il Tridente ha specificato che questo è il perfetto esempio di come è possibile combinare alla perfezione le nuove tecnologie all’avanguardia e quelle tradizioni.

Rifinita nella colorazione metallizzata e personalizzata Blu Sofisticato, abbinata a interni in marrone scuro, la Maserati Quattroporte S Zegna Pelletessuta è dotata di pinze freno blu, esclusivo badge Zegna Edition all’interno e sedili sportivi.

Il Maserati Levante S Zegna Pelletessuta, invece, vanta un esterno in color Bronzo abbinato a interni neri e inoltre dispone di cerchi Helios lucidati da 21″ e pinze freno nere.

Maserati Quattroporte S Zegna Pelletessuta

Purtroppo, Maserati non ha annunciato informazioni sui prezzi ma sicuramente costeranno di più delle versioni standard di Levante S e Quattroporte S che in Nord America partono, rispettivamente, da 84.490 dollari (circa 75.560 euro) e 105.490 dollari (circa 94.340 euro).

Entrambi i modelli condividono lo stesso motore V6 da 3 litri che sviluppa una potenza di 430 CV e 580 nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in 5 secondi per il SUV e in 4,8 secondi per la berlina mentre la velocità massima si attesta rispettivamente a 264 e 288 km/h.