Dodge Durango SRT Hellcat: proseguono i test su strada da parte degli ingegneri

Il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat è il SUV più potente di sempre proposto dalla casa automobilistica americana e sarà disponibile soltanto per un model year.

Gli ingegneri di Dodge stanno ancora lavorando per mettere a punto il nuovo crossover sovralimentato in quanto nelle scorse ore sono state pubblicate in rete alcune foto spia di un esemplare rivestito nella bellissima colorazione Reactor Blue, catturato durante una serie di test sulle strade pubbliche all’inizio della settimana scorsa.

Dodge Durango SRT Hellcat: ecco un esemplare in Reactor Blue avvistato durante una fase di test

Il Durango SRT Hellcat 2021 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi mentre riesce a completare il quarto di miglio in 11,5 secondi a una velocità massima di 290 km/h. Quest’ultimo è stato certificato dalla National Hot Rod Association (NHRA).

Sotto il cofano è presente l’apprezzatissimo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa una potenza di 720 CV e 875 nm di coppia massima. I miglioramenti delle prestazioni apportati dalla casa automobilistica di FCA iniziano con un nuovissimo design per la parte frontale. Sul retro, invece, troviamo un nuovo spoiler che crea un migliore equilibrio aerodinamico.

Gli ingegneri SRT hanno aggiornato il Dodge Durango SRT Hellcat per migliorare la maneggevolezza e implementato diverse tecnologie ispirate alle gare e un impianto frenante Brembo, ottenendo numeri mai visti prima su un Durango.

Il prestante SUV viene offerto di serie con il sistema EPS dotato di regolazione dello sterzo selezionabile per gestire meglio una maggiore aderenza e migliorare le prestazioni di guida e offrire una migliore sensazione di sterzata. Fra le altre funzionalità proposte dal Dodge Durango SRT Hellcat 2021 abbiamo anche i sistemi Launch Control e Launch Assist.

Il SUV richiede 35,36 metri per fermarsi completamente da 96 km/h a 0 km/h. Ciò è possibile grazie alle massicce pinze freno Brembo a sei pistoncini sulla parte anteriore e a quattro pistoncini su quella posteriore.

Il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat partirà da 80.995 dollari (68.453 euro) negli Stati Uniti e da 114.345 dollari (73.125 euro) in Canada. Con circa 2000 esemplari prodotti durante il model year 2021, questo SUV diventerà più raro della Demon.

