Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition Due icone della Riviera Lasciano che i sogni estivi prendano il volante

Alcuni incontri sembrano inevitabili. Quando due icone della Riviera si incontrano, una nata sotto il sole italiano, l’altra sulle rive di Saint-Tropez, il risultato è pura magia mediterranea. FIAT e Vilebrequin si sono unite per dare forma a un sogno: la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, una versione speciale della microcar più ambita, è un inno allo stile, alla spontaneità e a quella sensazione senza tempo di un’estate senza fine in riva al mare.

La nuova Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition celebra la stagione estiva con uno stile distintivo

“La nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è la nostra edizione più raffinata, artigianale e speciale di sempre. Ogni singolo modello è stato realizzato a mano e creato per incarnare uno stile di vita plasmato dalla Riviera Mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. Per oltre cinquant’anni, Vilebrequin ha trasformato la cultura della spiaggia in una forma d’arte, e questa speciale Topolino riflette questo spirito. Fin dal lancio della 500e, abbiamo sempre creduto che la bellezza avesse il potere di guidare il cambiamento. E con questa edizione, FIAT e Vilebrequin si impegnano entrambi a rendere la sostenibilità gioiosa e desiderabile, condividendo questa responsabilità comune con eleganza. Questo è uno dei motivi principali per cui la progettazione di questo capo ha rappresentato un’estensione naturale dei nostri valori condivisi “, ha dichiarato Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis.

“Da ammiratore di lunga data dell’estetica spiritosa e libera della Fiat 500 e convinto sostenitore di uno stile di vita gioioso e sostenibile che protegga il parco giochi oceanico di Vilebrequin, non potrei essere più felice di vedere questa collaborazione prendere vita. La Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è completamente elettrica e si sposa perfettamente con il nostro spirito spensierato e disinvolto. Per Vilebrequin, il lusso a piedi nudi è uno stile di vita che va oltre i costumi da bagno e l’abbigliamento da spiaggia impeccabili. Il nostro obiettivo è rendere la vacanza una forma d’arte quotidiana, infondendo a ogni fuga un tocco di eleganza e giocosità. Per questo volevamo che gli amanti della FIAT personalizzassero il loro viaggio verso la spiaggia con una selezione di accessori da spiaggia e adesivi da collezione Vilebrequin.

L’incontro tra la Fiat Topolino e la nostra iconica tartaruga marina ha dato vita a un design di alta qualità, a basso impatto ambientale e perfettamente estroso: il giocattolo estivo definitivo e il testimone perfetto di ricordi baciati dal sole che ancora devono arrivare”, aggiunge Roland Herlory, CEO di Vilebrequin.

FIAT e Vilebrequin sono innegabilmente entrambe icone della Riviera. Dal 1971, Vilebrequin veste generazioni di amanti dell’estate mediterranea, mentre FIAT incarna da sempre l’idea italiana del buon vivere grazie alla sua tradizione di veicoli amanti del sole, dalla 500 Dolcevita alla Riva, passando per la Spiaggina del ’58. Insieme, catturano l’essenza emotiva della costa, fondendo visioni di bellezza, libertà e determinazione. Persino i loro nomi parlano la stessa lingua. In francese, “Vilebrequin” significa “albero a gomiti”, un affascinante omaggio alla meccanica e al movimento. E sebbene la Topolino di oggi non abbia più bisogno di un albero a gomiti, simboleggia qualcosa di più grande: il mondo e lo stile di vita che Vilebrequin rappresenta.

La nuova Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è un omaggio alla leggerezza, al design e all’impatto. Personalizzata a mano in edizione limitata per clienti italiani e francesi, è una lettera d’amore alla dolce vita, completamente elettrica, adatta sia ai centri città che alle fughe al mare.

Dall’esterno, la sua livrea bicolore bianco e blu marino evoca immediatamente la geometria nitida di ombrelli a righe, tende da vela e costumi da bagno retrò che danzano nella brezza. La capote si ripiega come un cappello da sole. Sul retro, un carrello appositamente realizzato e una doccia integrata trasformano ogni momento in un piacere da accarezzare a piedi nudi, avvolti in un asciugamano da spiaggia. Anche lo speciale portachiavi raffigura l’iconica tartaruga di Vilebrequin, da sempre custode degli oceani dal 2000. Ogni veicolo include anche un esclusivo kit di benvenuto, con il portachiavi a forma di tartaruga e una lettera di benvenuto firmata personalmente da Olivier François, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global, e Roland Herlory, CEO di Vilebrequin, aggiungendo un tocco personale a questa esperienza unica.

E con gli interni, la storia continua. I sedili sono rivestiti con il logo Vilebrequin, mentre i battitacco cromati brillano dolcemente sotto i piedi. Al posto dei normali tappetini, questa edizione da collezione presenta dettagli in teak di ispirazione nautica, provenienti da un fornitore automobilistico che porta l’artigianato ispirato agli yacht nel mondo della micro-mobilità. La Dolcevita Box aggiunge un tocco di stravaganza ed eleganza, con l’inconfondibile stile Vilebrequin.

La Topolino Vilebrequin non è solo un raffinato oggetto di design, ma il simbolo di come il coinvolgimento emotivo possa portare a scelte sostenibili. In pochi anni, la Topolino elettrica ha rimodellato il segmento della micromobilità. Mentre nel 2022 il 65% dei microveicoli era alimentato da motori a combustione interna, oggi oltre il 70% è elettrico.

Questo cambiamento è stato guidato dall’ispirazione. La convinzione di FIAT è chiara: la sostenibilità è desiderabilità. Attraverso il design, l’emozione e il linguaggio dello stile di vita, il marchio ha costantemente dimostrato che responsabilità e piacere non si escludono a vicenda. Una visione fondamentale condivisa anche da Vilebrequin, in cui la sostenibilità è uno stato d’animo e un impegno a lungo termine per migliorare ogni prodotto e i suoi processi.

Unendo due icone della cultura italiana e francese, la Topolino Vilebrequin diventa simbolo di valori condivisi: artigianalità, gioia e una sostenibilità radicata nella bellezza. Offre un modo raffinato e originale di abbracciare un ritmo più lento, dove il movimento è dolce e la vita è leggera. Per vivere appieno lo spirito della Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, guarda il video digitale qui e lasciati trasportare dai sogni dell’estate.