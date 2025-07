Jeep Grand Cherokee: richiamati alcuni esemplari per un difetto al sistema HVAC

Stellantis ha annunciato un richiamo per alcuni modelli 2023 di Jeep Grand Cherokee (WL74) e Grand Cherokee L (WL75) a causa di un possibile malfunzionamento del motore della ventola del sistema HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata). Questo difetto potrebbe compromettere l’efficacia dello sbrinamento e del disappannamento del parabrezza, limitando la visibilità del conducente in determinate condizioni climatiche. Di conseguenza, i veicoli coinvolti non rispettano i requisiti previsti dal Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 103, relativo ai sistemi di disappannamento e sbrinamento del parabrezza. Stellantis procederà con le azioni correttive necessarie per garantire la sicurezza e la conformità normativa dei veicoli.

Richiamate alcune unità di Jeep Grand Cherokee negli Stati Uniti

In determinate condizioni, un sistema di sbrinamento e disappannamento non funzionante può compromettere la visibilità del conducente, aumentando il rischio di incidente. 422 unità della Jeep Grand Cherokee L modello 2023 potrebbero essere state prodotte con un motore della ventola del sistema HVAC che include un connettore elettrico danneggiato. Il periodo di produzione interessato è iniziato il 2 novembre 2022 e si è concluso il 18 settembre 2023. 1.267 unità della Jeep Grand Cherokee modello 2023 potrebbero essere state prodotte con un motore del ventilatore che presentava lo stesso difetto. Il periodo di produzione sospetto per questi veicoli è iniziato il 2 novembre 2022 e si è concluso il 19 settembre 2023.

In entrambi i casi, sono stati utilizzati i registri di produzione dei fornitori e dei veicoli per identificare le unità potenzialmente interessate. I veicoli prodotti al di fuori dei periodi identificati o quelli dotati di connettori non danneggiati non sono inclusi nel richiamo. Il fornitore del componente del motore del ventilatore interessato è Mahle Industries Incorporated.

I concessionari Jeep autorizzati ispezioneranno il motore della ventola HVAC sui veicoli interessati e, se necessario, lo sostituiranno senza alcun costo per il cliente. Si prevede che le lettere di notifica al proprietario vengano inviate per posta a partire dall’8 luglio 2025. I clienti possono contattare il servizio clienti Chrysler al numero 1-800-853-1403 e fare riferimento al numero di richiamo 49C.