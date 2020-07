Dodge Durango SRT Hellcat debutta ufficialmente con i suoi 720 CV

Oltre alla nuova Challenger SRT Super Stock e alla Charger SRT Hellcat Redeye, Dodge ha aggiornato anche la gamma del SUV Dodge Durango, inserendo la nuovissima variante SRT Hellcat come anticipato in diverse indiscrezioni. Quest’ultima, in particolare, è equipaggiata dal potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 720 CV e 874 nm di coppia massima.

Il propulsore è collegato a un cambio automatico a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale standard. Tale configurazione permette al performante veicolo di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

Dodge Durango SRT Hellcat: svelato ufficialmente il performante SUV da 720 CV

Oltre a questo, il Dodge Durango SRT Hellcat 2021 è capace di completare il quarto di miglio in 11,5 secondi e di trainare fino a 3946 kg. Gli ingegneri della casa automobilistica americana hanno equipaggiato il Durango Hellcat con delle sospensioni sportive e dei cerchi da 20″ avvolti in pneumatici Pirelli Scorpion Zero.

Questi ultimi sono supportati da un impianto frenante Brembo composto da pinze a sei pistoncini e dischi da 401 mm nella parte anteriore mentre sul retro abbiamo delle pinze a quattro pistoncini e dei dischi da 351 mm.

Per quanto riguarda il design, il Dodge Durango SRT Hellcat presenta un frontale aggressivo con uno splitter sul mento, una presa d’aria a forma di boomerang e una griglia a nido d’ape. In aggiunta, abbiamo un cofano motore con presa d’aria, uno spoiler posteriore unico e un doppio terminale di scarico.

L’abitacolo del SUV è stato notevolmente migliorato in quanto presenta un nuovo cruscotto che è praticamente il medesimo di quello della Challenger. Non mancano una plancia centrale rivista, un nuovo quadro strumenti e il sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con display touch da 10.1 pollici.

Il SUV ad alte prestazioni è ben equipaggiato con sedili in pelle nappa dotati di funzione di riscaldamento e ventilazione, loghi Hellcat ricamati e dettagli in pelle scamosciata. C’è anche un volante con fondo piatto dotato di palette per gestire la trasmissione.

Il nuovo Durango SRT Hellcat arriverà presso i concessionari statunitensi all’inizio del prossimo anno mentre i primi ordini verranno accettati da quest’autunno. Tuttavia, la casa automobilistica di FCA ha sottolineato che sarà disponibile solo per il model year 2021.

Presentato anche l’ultimo restyling del Durango standard

Oltre alla variante Hellcat, Dodge ha presentato il nuovo restyling del Durango. Abbiamo molte delle caratteristiche viste poco fa fra cui il nuovo frontale e i gruppi ottici rinnovati. Il SUV dispone anche di nuovi cerchi e del nuovo pacchetto Tow N Go Package riservato al Durango R/T. Quest’ultimo aggiunge una serie di caratteristiche SRT tra cui cerchi, pneumatici, freni Brembo, impianto di scarico con terminali più bassi, battitacco e passaruota più larghi.

Le motorizzazioni disponibili includono il motore V6 da 3.6 litri entry-level che eroga 299 CV e 352 nm di coppia massima fino ad arrivare all’Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa 365 CV e 528 nm. C’è anche il Dodge Durango SRT 392 equipaggiato dall’Hemi V8 da 6.4 litri il quale produce 482 CV di potenza e 637 nm di coppia.

Sebbene non sia veloce come il Dodge Durango SRT Hellcat, l’SRT 392 è comunque capace di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 4,4 secondi. Gli ordini per il modello standard si apriranno quest’estate mentre le prime consegne inizieranno in autunno.