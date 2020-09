Il Salone di Los Angeles 2020 si terrà dal 21 al 31 maggio 2021

Il Salone di Los Angeles 2020 avrebbe dovuto svolgersi dal 20 al 29 novembre ma è stato ufficialmente cancellato nelle scorse ore a causa del coronavirus, proprio come gli altri saloni automobilistici come quelli di New York, Detroit e Ginevra. Gli organizzatori hanno annunciato, però, che l’edizione di quest’anno si terrà dal 21 al 31 maggio 2021 mentre i media potranno accedere il 19-20 maggio.

Lisa Kaz, amministratore delegato del LA Auto Show, ha dichiarato: “Apprezziamo il continuo supporto da parte del LA Convention Center, della città di Los Angeles e di tutti i nostri partner automobilistici. Il fine settimana del Memorial Day è un momento fantastico per il debutto dei prodotti. Il clima di LA crea nuove eccitanti opportunità per uno spettacolo primaverile“.

Salone di Los Angeles 2020: gli organizzatori comunicano le nuove date dell’evento

Con lo spostamento dell’evento a maggio, adesso il Salone di Los Angeles si troverà tra quello di New York, previsto per il 2-11 aprile, e quello di Detroit, previsto per il 19-26 giugno.

Anche se avere questi tre eventi importanti così vicini tra di loro potrebbe essere una cosa positiva per gli appassionati di auto che non vedo l’ora di apprezzare dal vivo le ultime novità arrivate sul mercato, molte case automobilistiche molto probabilmente sceglieranno di non comparire in tutti e tre gli appuntamenti per via dei costi da sostenere.

Tuttavia, David Ellis – presidente della Greater Los Angeles New Car Dealers Association – ha dichiarato che il Salone dell’Auto di Los Angeles fornirà una spinta molto importante per le concessionarie locali.

“Siamo estremamente entusiasti per le date di maggio del LA Auto Show. Il Memorial Day Holiday è sempre un momento importante per le nostre concessionarie. Attendiamo con impazienza l’entusiasmo che lo spettacolo crea tra i consumatori, che non vedono l’ora di provare i nuovi veicoli dal vivo e di persona“, ha dichiarato Ellis.

Proprio come era previsto per l’edizione 2020, il Salone di Los Angeles 2021 si svolgerà presso il Los Angeles Convention Center. Naturalmente, dovremo attendere sempre i prossimi mesi per vedere come si evolverà la situazione che riguarda l’emergenza coronavirus.