Jeep Grand Wagoneer e Wrangler 4xe: pubblicati due nuovi video teaser

Jeep ha rilasciato due nuovi video teaser che riguardano gli imminenti Jeep Grand Wagoneer e Wrangler 4xe ibrida plug-in. Partendo dall’iconico fuoristrada, sembra molto simile al modello presentato in occasione del CES 2020 di Las Vegas tenutosi all’inizio di quest’anno.

Ciò significa che dispone di una porta di ricarica integrata alla base del parabrezza. Possiamo anche vedere il badge 4xe posto sulla sinistra del portellone posteriore. A differenza dell’esemplare mostrato al Consumer Electronics Show, il modello di produzione non dispone dei ganci traino blu e degli inserti blu presenti attorno alle decalcomanie Rubicon.

Jeep Grand Wagoneer e Wrangler 4xe: ecco gli ultimi video teaser pubblicati dal brand di FCA

Purtroppo, la casa automobilistica statunitense non ha rivelato nessun dettaglio sulle specifiche tecniche della Jeep Wrangler 4xe ma sappiamo che sotto il cofano si troverà un motore V6 da 3.6 litri abbinato a un sistema ibrido plug-in che dovrebbe essere basato su quello della Chrysler Pacifica Hybrid. Al momento si conoscono pochissime informazioni ma Jeep ha promesso che il modello sarà così silenzioso che si potrà sentire il proprio respiro.

L’altro video teaser pubblicato dalla casa automobilistica americana è dedicato alla nuova generazione della Jeep Grand Wagoneer. Questo rivela più dettagli rispetto ai precedenti teaser in quanto mostra il profilo del nuovo SUV lussuoso. Anche se non c’è molto da vedere, possiamo scoprire un cofano motore curvo, dei paraurti arrotondati e una fascia frontale più alta. Sempre dal video teaser notiamo un’altezza da terra piuttosto modesta.

Il nuovo Grand Wagoneer verrà presentato ufficialmente il 3 settembre e dovrebbe basarsi sulla stessa piattaforma su cui si basa il pick-up Ram 1500. Ciò significa che i motori saranno probabilmente gli stessi: V6 da 3.6 litri con potenza di 309 CV e 364 nm di coppia massima e V8 da 5.7 litri da 400 CV e 556 nm.

Il marchio di FCA ha anche confermato i piani per una variante ibrida plug-in che potrebbe utilizzare lo stesso propulsore della Wrangler 4xe. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni su entrambi i veicoli.

The return of a vehicle that defined a generation of adventure. Coming 2021. pic.twitter.com/9dEOBlC5YN — Jeep (@Jeep) August 24, 2020

The Jeep Wrangler 4xe is so quiet, it’s like someone turned the volume up on nature. Coming soon. pic.twitter.com/RhKqaL0s2U — Jeep (@Jeep) August 22, 2020