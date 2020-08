Jeep Grand Wagoneer: nuovo teaser svela parte della griglia

Fiat Chrysler Automobiles ha pubblicato da pochi minuti l’ennesimo teaser della nuovissima Jeep Grand Wagoneer prima del suo debutto mondiale annunciato per l’anno prossimo. All’inizio di questo mese, Jeep, in modo un po’ strano, ha dato il via alla campagna pubblicitaria, mostrando un’immagine del Grand Canyon con le parole incorporate “Grand / grand /: magnifico e sorprendente per aspetto, dimensioni o stile”.

Nell’ultima raffigurazione pubblicata sulla pagina Twitter ufficiale di Jeep, vengono rivelati altri due dettagli più fini del nuovo arrivato: il quadrante rotondo per quello che probabilmente sarà il controller del sistema di infotainment e, cosa più importante, un frammento della griglia le cui prese d’aria sono concave e rifinite in cromo come quella del modello di fine degli anni ’60 e dei primi anni ’70 da cui trae origine. È anche visibile il nome Wagoneer cromato sopra scritto in stampatello.

Come è già noto, Jeep Grand Wagoneer insieme al suo fratello meno lussuoso, semplicemente chiamato, Wagoneer, sarà posizionato nella gamma di Jeep sopra il prossimo Grand Cherokee che dovrebbe essere sostituito nel terzo trimestre del prossimo anno, e viaggerà su una piattaforma body-on-frame usata dal pick-up Ram Heavy Duty.

Impostato per arrivare sul mercato con versioni a cinque posti e sette posti a sedere, il nuovo arrivato sarà alimentato da una gamma di motori a benzina ibridi leggeri e forse anche un ibrido plug-in, con l’obiettivo di fare concorrenza a Lincoln Navigator, Cadillac Escalade, BMW X7, Mercedes-Benz GLS e Lexus LX. A questo punto è facile ipotizzare che da qui a quando il SUV sarà svelato nuove immagini e forse anche dettagli emergeranno man mano che il suo debutto si avvicinerà.

