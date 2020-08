Ram 1500 TRX: ecco l’ultimo teaser prima della presentazione

Ram ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo teaser tramite il suo canale ufficiale di YouTube dedicato al Ram 1500 TRX. Questa volta abbiamo la possibilità di vedere l’attesissimo pick-up divertirsi fra i sentieri battuti. Dal momento che la presentazione ufficiale del veicolo avverrà il 17 agosto alle 17:00 (ora italiana), questa forse è l’ultima clip.

Sfortunatamente, il filmato non rivela praticamente nulla sul 1500 TRX in quanto è lontano dalla telecamera e nascosto dalla sabbia che ha sollevato. Per fortuna però il pick-up Hellcat è stato avvistato in diverse foto spia nelle ultime settimane.

Ram 1500 TRX: nuovo video teaser pubblicato su YouTube in attesa della presentazione

Con il Ford F-150 Raptor nel mirino, il veicolo verrà lanciato con un design esterno su misura che lo farà sembrare molto più aggressivo di qualsiasi versione del Ram 1500 attualmente in vendita. I passaruota più larghi, il grande cofano motore e i nuovi paraurti sono alcune delle modifiche che fanno parte del pacchetto. Possiamo aspettarci anche alcuni cambiamenti nell’abitacolo.

Le modifiche più importanti, però, si troveranno sotto il corpo. In particolare, il nuovo Ram 1500 TRX avrà delle sospensioni rinforzate e diverse modalità di guida off-road che ottimizzeranno la sua capacità di percorrere i terreni più difficili.

Il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri sarà la ciliegina sulla torta del nuovo pick-up. Questo propulsore è in grado di sviluppare una potenza massima di 818 CV sulla Challenger SRT Super Stock ma potrebbe essere depotenziato nel 1500 TRX. Al momento, potenza e coppia sono ancora sconosciute ma possiamo aspettarci 717 CV e 875 nm.