Ram Rebel TRX: l’ultimo prototipo si mostra in video senza camuffamento

La presentazione ufficiale del nuovo Ram Rebel TRX si avvicina sempre di più. Il veicolo si proporrà sul mercato come il pick-up più potente degli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda i modelli di serie.

Sappiamo che verrà installato il motore Hemi V8 sovralimentato sotto il cofano del Ram 1500 per creare il TRX. Nelle scorse ore, TFLnow ha pubblicato un video su YouTube in cui ci mostra un nuovo prototipo del pick-up ad alte prestazioni parcheggiato in un misterioso posto.

Ram Rebel TRX: proseguono i test sul nuovo pick-up ad alte prestazioni

Come è possibile vedere nella clip, il muletto dispone di pneumatici adatti alle sue caratteristiche orientate alle performance e all’off-road. Ben visibili anche i ganci traino e gli estrattori di calore presenti sul cofano motore, nonché i parafanghi con bulloni, la griglia oscurata e le pedane.

È presente un altro pick-up sotto una copertura accanto al Rebel TRX e, in base all’altezza del tetto e alla forma degli specchietti laterali, potrebbe trattarsi di un altro prototipo. La presentazione ufficiale del rivale del Ford F-150 Raptor avverrà verso la fine di quest’estate.

L’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri riesce a sviluppare una potenza di 717 CV nella Dodge Challenger SRT Hellcat. Tuttavia, la casa automobilistica statunitense potrebbe spingere oltre questo propulsore all’interno del Ram Rebel TRX, fino ad erogare 720 CV e 875 nm.