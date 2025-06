Ram annuncia garanzia limitata di 10 anni/160.000 km sul gruppo propulsore dei suoi pickup

Il marchio Ram offre ora la migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per i pick-up full-size d’America, che copre i pick-up e i furgoni Ram modello 2026 (esclusi i veicoli completamente elettrici a batteria) venduti negli Stati Uniti. La nuova garanzia limitata sul gruppo propulsore di 10 anni/160.000 km riflette l’impegno di Ram per la qualità a lungo termine dei veicoli, dato che sempre più acquirenti optano per finanziamenti a lungo termine.

La nuova garanzia limitata sul gruppo propulsore di 10 anni/160.000 km riflette l’impegno di Ram per la qualità a lungo termine

“Tutto è più costoso e i pick-up non fanno certo eccezione. Gli acquirenti di pick-up stanno finanziando gli acquisti per periodi più lunghi, con quasi l’80% dei prestiti per nuovi pick-up che superano i cinque anni”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “I nostri clienti stanno facendo un investimento a lungo termine in Ram e, con la migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per i pick-up full-size d’America, Ram si impegna in modo più forte e duraturo nei confronti dei nostri clienti”.

La garanzia limitata sul gruppo propulsore è valida per il proprietario originale dei pick-up e dei furgoni Ram modello 2026, inclusa la gamma Chassis Cab. La garanzia copre motore, trasmissione, gruppo di rinvio, alberi di trasmissione, differenziali e assali per 10 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo. L’offerta di garanzia include acquisti al dettaglio e leasing per privati e aziende, escludendo gli acquisti di flotte.

La migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per camion full-size d’America fa parte dell’impegno di Ram a lanciare 25 nuovi prodotti nei prossimi 18 mesi. Ram offre una gamma completa di pickup e veicoli commerciali: i modelli Ram 1500, 2500/3500 Heavy Duty, 3500/4500/5500 Chassis Cab e i furgoni ProMaster.

I pickup Ram Light-Duty e Heavy Duty sono stati notevolmente migliorati per il 2025 e offrono nuovi prodotti nel segmento in più rapida crescita nel settore dei pickup: gli Sport Truck. Ram ha introdotto la più ampia varietà di pickup fuoristrada ad alte prestazioni mai offerta dal marchio, incluso il nuovo Ram 1500 RHO con più cavalli per dollaro rispetto a qualsiasi altro pickup fuoristrada ad alte prestazioni.

Nel settore commerciale, il brand di Stellantis sta lanciando la nuova linea Chassis Cab 2025, con miglioramenti pensati per supportare clienti e allestitori. Ram Professional sta apportando notevoli cambiamenti a processi, esecuzione e risorse, concentrandosi su offerte commerciali, competenze specifiche incentrate sul B2B e supporto alle vendite e all’assistenza, fondamentali per la crescita in questo segmento.

La casa americana sta migliorando la competitività e la crescita del mercato, mantenendo al contempo il potere di determinazione dei prezzi attraverso prodotti, servizi e offerte elettrificate. Allineata sotto la presenza globale dell’organizzazione di veicoli commerciali Stellantis Pro One, il marchio americano offre attualmente un’ampia gamma di prodotti a livello globale, dal pick-up compatto Ram 700 al 5500 Chassis Cab e a una gamma di furgoni ProMaster.