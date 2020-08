Ram 1500 TRX debutterà ufficialmente il 17 agosto

Ram ha confermato nelle scorse ore che il 17 agosto presenterà l’attesissimo Ram 1500 TRX, conosciuto anche come Ram Rebel TRX. Purtroppo la casa automobilistica americana sta mantenendo i dettagli in segreto ma ha pubblicato un paio di nuovi video teaser.

Il primo si chiama Places e ci suggerisce che il pick-up off-road orientato alle prestazioni permetterà di viaggiare in luoghi in cui non avresti mai pensato di poter andare. La stessa clip ci permette di ascoltare anche il rombo del motore sovralimentato. Il secondo filmato è più breve e non ha un nome ma ci dà uno sguardo migliore al veicolo in arrivo.

Ram 1500 TRX: due nuovi teaser confermano il debutto ufficiale del nuovo pick-up

In particolare, possiamo vedere la barra sportiva e delle luci ausiliarie. Questi due elementi non sono stati visti sui recenti prototipi avvistati in foto ma erano presenti sul concept svelato nel 2016. Non è chiaro al momento se saranno degli accessori aftermarket oppure offerti come standard.

Indipendentemente da ciò, le foto spia hanno rivelato che il Ram 1500 TRX avrà una robusta fascia anteriore, dei parafanghi allargati e degli pneumatici off-road molto spessi. Possiamo aspettarci anche delle sospensioni focalizzate sull’off-road con degli ammortizzatori speciali e una maggiore altezza da terra.

L’abitacolo del nuovo pick-up dovrebbe proporre degli speciali sedili in pelle con logo TRX ricamato, una plancia centrale unica e un cambio tradizionale. Il veicolo avrà anche un easter egg che mostra un Tyrannosaurus Rex per sminuire il Ford F-150 Raptor che è equipaggiato da un V6 biturbo da 3.5 litri con potenza di 456 CV e 691 nm.

Il nuovo Ram 1500 TRX, invece, dovrebbe avere un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di produrre 717 CV e 875 nm. Nella Jeep grand Cherokee Trackhawk, questo propulsore permette al SUV di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h.