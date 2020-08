Maserati Quattroporte 2021: nuovi dettagli rivelati da queste ultime foto spia

Maserati prevede di portare sul mercato nei prossimi mesi il secondo aggiornamento dell’attuale generazione della Maserati Quattroporte. In questo articolo trovate alcune foto spia dell’ultimo prototipo avvistato in rete.

Con questo nuovo facelift, la grande berlina del Tridente riceverà l’elettrificazione. Oltre a questo, possiamo anche vedere alcune modifiche a livello estetico che riguardano l’esterno e probabilmente dei nuovi aggiornamenti anche per l’abitacolo.

Maserati Quattroporte: il secondo restyling dell’attuale generazione avvistato nuovamente in foto

Al momento non si conoscono ancora informazioni sulle motorizzazioni ma è probabile che la Quattroporte 2021 otterrà una configurazione mild-hybrid come visto con la Ghibli Hybrid recentemente svelata.

Quest’ultima utilizza un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato alla tecnologia ibrida leggera per una potenza complessiva di 330 CV. È possibile, però, che la nuova Maserati Quattroporte possa debuttare anche in una variante ibrida plug-in, seppur più tardi.

Sappiamo che il 10 agosto la casa automobilistica modenese presenterà la versione Trofeo della vettura, anche se non è chiaro se sarà basata sull’attuale generazione oppure sulla versione aggiornata. Per quanto riguarda gli update tecnologici, il sistema di infotainment dovrebbe passare al sistema operativo Android che il marchio modenese ha introdotto nell’ultimo restyling della Ghibli.

L’attuale generazione della Quattroporte è stata presentata come model year 2014 e ha ricevuto il suo primo aggiornamento nel 2017. Oltre a questa vettura, il Tridente prevede di svelare il mese prossimo la supercar MC20, oltre a un SUV compatto basato sullo Stelvio di Alfa Romeo che dovrebbe debuttare all’inizio del 2021.

Altre novità attese sono le GranTurismo e GranCabrio che saranno le prime due auto completamente elettriche della casa automobilistica modenese. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni sulla Maserati Quattroporte 2021.