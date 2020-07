Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo debutteranno il mese prossimo

La gamma ad alte prestazioni di Maserati si sta espandendo in quanto la casa automobilistica modenese ha pubblicato il primo teaser ufficiale che ci conferma l’arrivo delle Maserati Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo. Le due vetture saranno presentate ufficialmente il 10 agosto e seguiranno le orme del Levante Trofeo svelato nel 2018.

Sfortunatamente, il Tridente non ha rivelato maggiori informazioni sulle due berline ad alte prestazioni ma il Levante Trofeo nasconde sotto il cofano un motore V8 biturbo da 3.8 litri capace di sviluppare una potenza di 590 CV e 730 nm di coppia massima. Grazie a questi numeri, il crossover è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi prima di raggiungere una velocità massima di 300 km/h.

Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo: le due vetture potrebbero avere una versione del nuovo motore Nettuno

Non è chiaro se anche le Maserati Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo utilizzeranno lo stesso propulsore ma report precedenti hanno suggerito che Maserati si sta allontanando dai motori V8 costruito da Ferrari. I modelli futuri, infatti, utilizzeranno delle versioni depotenziate della nuovo V6 biturbo da 3 litri soprannominato Nettuno che è stato presentato un po’ di settimane fa.

Il nuovo powertrain equipaggerà la sportiva Maserati MC20 in cui produrrà 630 CV e 730 nm. Su Levante e Quattroporte, invece, il sei cilindri dovrebbe erogare 530 CV e 580 CV, rispettivamente. Indipendentemente da ciò che si troverà sotto il cofano, possiamo aspettarci che le nuove vetture della gamma Trofeo abbiano un aspetto aggressivo.

Purtroppo l’immagine del teaser non è molto rivelatrice ma l’attuale Levante Trofeo dispone di una griglia piano black e delle prese d’aria sportive con inserti a nido d’ape. Altre caratteristiche principali includono inserti in fibra di carbonio, un impianto di scarico sportivo composto da quattro terminali e dei cerchi più grandi.

Le Maserati Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo potrebbero avere anche alcune caratteristiche interne speciali come ad esempio le finiture in fibra di carbonio e degli speciali sedili sportivi con il logo Trofeo ricamato.