Alfa Romeo Giulietta: ecco cosa potrebbe accadere

Come sappiamo entro fine anno la produzione di Alfa Romeo Giulietta cesserà del tutto. La celebre berlina compatta, che nell’ultimo decennio è stata l’autentica protagonista delle vendite della casa del Biscione, uscirà di scena. Per il momento il suo sembra essere un addio definitivo. Infatti per il momento nessuna nuova generazione di Giulietta sembra essere in cantiere. Questo almeno secondo le dichiarazioni ufficiali di Alfa Romeo. Infatti il numero uno di Fiat Chrysler Mike Manley ad inizio anno ha detto chiaramente che nei prossimi anni la gamma dello storico marchio milanese si comporrà di una Berlina e 3 SUV: Giulia, Stelvio, Tonale e il futuro B-SUV.

Dunque sembra non esserci più spazio per una nuova Alfa Romeo Giulietta. Tuttavia le cose in futuro potrebbero cambiare. Infatti grazie alla fusione di Fiat Chrysler con PSA, il gruppo italo americano nei prossimi anni avrà a disposizione nuove tecnologie e piattaforme. Questo potrebbe consentire al gruppo di lanciare nuovi modelli che per il momento non sono previsti. Tra questi oltre al lancio possibile di una nuova Fiat Punto si parla con insistenza anche di una nuova generazione di Giulietta.

Del resto in Europa le berline compatte di segmento C sebbene non abbiano più il mercato di una volta continuano comunque ad essere abbastanza richieste. Quindi il ritorno di Giulietta in versione ibrida o al 100% elettrica non sembra poi un’ipotesi così surreale. Come abbiamo già detto in altre occasioni, molto dipenderà da quelle che saranno le decisioni del futuro amministratore delegato del gruppo che deriverà dalla fusione tra FCA e PSA. Sarà Carlos Tavares a decidere le sorti di numerosi modelli tra cui proprio Alfa Romeo Giulietta.

